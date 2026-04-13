El brent sube por encima del 4 % al atisbarse un cierre aún más severo de Ormuz

Londres, 13 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio subió este lunes un 4,36 %, hasta situarse de nuevo cerca de la barrera de los 100 dólares -en 99,36 dólares-, al incrementarse los temores a un cierre aún más severo del estrecho de Ormuz.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 4,16 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 95,20 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este domingo un bloqueo contra los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes, una medida que no hará sino agravar el ya casi nulo tráfico que se registra en Ormuz, lugar de paso en tiempos normales del 20 % de crudo que se comercia en el mundo.

Hoy, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, dijo que en los pasados dos días solo once barcos han transitado por Ormuz y calificó de ilegales tanto el anunciado bloqueo de Trump como el presunto cobro de peajes por parte de Irán.

Más de 1.300 barcos se hallan varados en las inmediaciones de Ormuz por temor a ser atacados por Irán -y ahora por Estados Unidos-, y mantienen en sus instalaciones a 20.000 marineros que han resultado ser víctimas colaterales de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, y de las represalias iraníes, que se han cebado contra los países árabes del golfo Pérsico. EFE