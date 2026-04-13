Agencias

El brent se dispara más del 7 %, hasta los 102 dólares, ante el bloqueo de EE. UU. a Ormuz

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Madrid, 13 abr (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en junio cotizaba este lunes con una fuerte subida superior al 7 %, por encima de los 102 dólares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EE.UU. bloqueará a partir de hoy el estrecho de Ormuz.

A las 7.00 horas de este lunes, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio de crudo brent, el de referencia en Europa, se dispara el 7,51 %, hasta los 102,25 dólares. Durante esta madrugada, ha llegado a tocar los 103,87 dólares.

De la misma manera, el petróleo de Texas (WTI, por su siglas en inglés) se revaloriza el 8,59 %, hasta los 104,86 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en EE.UU.

El petróleo sube de nuevo después de que este fin de semana las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán hayan finalizado sin acuerdo, y después de que Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) anunció que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes a partir de las10:00 horas ET (15:00 GMT, 17:00 en España).

EE.UU. ha recomendado a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

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