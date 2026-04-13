Agencias

EE.UU. mata a cinco hombres en ataques a dos lanchas en el Pacífico

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Nueva York, 12 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este sábado a cinco hombres en nuevos ataques a dos embarcaciones en el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico, anunció este domingo el Comando Sur de EE.UU. (Southcom).

En un comunicado en X, el Southcom indicó que las dos embarcaciones "estaban operadas por organizaciones designadas terroristas", que transitaban "rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico".

El Southcom indicó en el mensaje que una persona sobrevivió al ataque a la primera embarcación y notificaron de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate. EFE

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