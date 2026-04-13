Detenidos en Estonia una cifra récord de supuestos espías rusos en el último año

La Inteligencia de Estonia ha informado este lunes de que a lo largo del último año las fuerzas de seguridad del país han detenido a una cifra récord de 16 supuestos agentes que colaboran con los servicios secretos rusos y que están ahora bajo custodia policial en territorio estonio.

En 2015, un total de 16 colaboradores han sido identificados, según ha informado el director general del Servicio de Seguridad Interna de Estonia, Margo Palloson, durante la presentación del informe anual de la agencia.

Así, ha especificado que los detenidos son individuos que no trabajaban en instituciones estatales y que no tenían acceso a información "sensible" para el país, especialmente dado que las actividades de los sospechosos fueron descubiertas rápidamente y al poco de que comenzaran a operar en Estonia.

Se estima que todos ellos trabajaban para el servicio interno de Inteligencia ruso, el Servicio de seguridad Federal, y también para la Inteligencia militar. El amplio número de casos "no muestra que la amenaza esté aumentando, sino que deja ver el trabajo proactivo de las autoridades de Estonia, miembro de la Unión Europea y la OTAN", ha afirmado Palloson.

El informe apunta a que estos agentes habrían tratado de "reclutar" a ciudadanos extranjeros que estaban de visita en la país, entre otros.