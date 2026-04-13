Cuerpo avisa de tensiones por queroseno si se prolonga la guerra, pero destaca la menor dependencia de España

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha alertado de que la prolongación del conflicto en Irán podría generar nuevas preocupaciones en torno a la disponibilidad de queroseno y combustible para la aviación, pero ha subrayado que España cuenta con una situación de menor dependencia.

"Si se sigue prolongando el efecto y la guerra en Irán, pues efectivamente empiezan a surgir nuevas preocupaciones, como por ejemplo la disponibilidad de queroseno o la disponibilidad de combustible para la aviación", ha señalado el titular de Economía en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

No obstante, Cuerpo ha señalado que en España hay una situación de menor dependencia, igual que ocurre en otros aspectos en el ámbito energético. "Importamos mucho menos de ese queroseno, entre otras cosas por las infraestructuras, la capacidad de refino que tenemos en nuestro país, y esto nos protege más de lo que están otros países y así lo señalan en el sector y las propias compañías", ha apuntado.

Pero esto no quiere decir, según Cuerpo, que el país no se pueda ver afectado por restricciones que afecten a compañías fuera de España. "Por lo tanto, de nuevo, hay que ser conscientes de estos canales de transmisión", ha subrayado.

En cuanto al turismo, el vicepresidente ha indicado que, a corto plazo, lo que se ha visto en esta campaña de Semana Santa ha sido que los datos han seguido siendo buenos, incluso muy buenos, con crecimientos tanto en zonas como las Islas Canarias o en Andalucía.

"Por lo tanto, a corto plazo, incluso hay un cierto efecto positivo de redireccionamiento de flujos turísticos que iban, por ejemplo, a la zona de Oriente Medio o Turquía, que están viniendo a un destino como España", ha remarcado.

A medio o largo plazo, Cuerpo ha insistido en que se debe poner el foco en los factores de riesgo, aunque desde España se hace con un elemento de un colchón adicional en cuanto a combustible aeronáutico o queroseno.

PRESENTAR LOS PRESUPUESTOS CON UNA BASE ACTUALIZADA

Respecto a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, Cuerpo ha señalado la importancia del contexto actual, marcado por el conflicto de Oriente Medio, de cara a la elaboración de la base de las cuentas públicas.

"No sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, los próximos meses, por lo tanto es pronto, ahora mismo, para saber cuál va a ser el efecto tanto de la guerra como de las propias medidas, y esto es lo que tenemos que acabar de aterrizar", ha explicado.

En cualquier caso, la situación actual de prórroga presupuestaria habilita al Gobierno a seguir ejecutando la agenda de gastos, de inversiones y de reformas. "Eso no quiere decir que no haya que proceder a la presentación de los presupuestos. Mi punto es que para presentar estos presupuestos tenemos que tener una base que tenga sentido en las actuales circunstancias económicas para que lo que se presente en este caso no sea simplemente papel mojado a las pocas semanas porque haya quedado totalmente desfasado por la situación", ha señalado.

MAYOR COORDINACIÓN AL CONVERTIRSE EN VICEPRESIDENTE

Sobre las competencias adicionales que ha asumido al convertirse en vicepresidente primero, Cuerpo ha explicado que el mayor cambio es un elemento de coordinación adicional en materia de políticas y política económica. Aunque ya estaba al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ahora esto va "un paso más allá".

"Es el mensaje que manda el presidente del Gobierno poniendo en una Vicepresidencia Primera al Ministerio de Economía, un mensaje sobre la importancia de la economía en el momento actual", ha señalado Cuerpo.

En este sentido, el ministro ha apuntado que, ahora mismo, la economía "sin duda es un vector que las atraviesa" el día a día, pasando del impacto de la guerra en Irán o a las grandes discusiones de geopolítica internacional, por ejemplo.