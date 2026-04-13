China pide garantizar la seguridad en Ormuz tras el anuncio de bloqueo de Trump

Pekín, 13 abr (EFE).- China afirmó este lunes que "mantener la seguridad, estabilidad y el flujo en el estrecho de Ormuz sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará esa vía estratégica.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que "la raíz de las interrupciones en la navegación en el estrecho radica en el conflicto con Irán" y añadió que "la forma de resolver este problema es lograr un alto el fuego lo antes posible".

El vocero agregó que todas las partes deben "mantener la calma y ejercer la contención" y subrayó que China está dispuesta a "seguir desempeñando un papel positivo y constructivo".

Sobre la sugerencia de Trump de que China compre petróleo a Estados Unidos y Venezuela, Guo indicó que China está dispuesta a "trabajar con todas las partes para salvaguardar la seguridad energética global y la estabilidad de las cadenas de producción y suministro", aunque recalcó que "la prioridad debe ser promover el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio".

Asimismo, afirmó que Venezuela es "un país soberano" con "plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales" y que "tiene derecho a elegir de forma independiente a sus socios", sin que otros países puedan "interferir o dictar".

Trump aseguró este fin de semana que la Armada estadounidense "bloqueará a todos los buques" que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones mantenidas en Pakistán entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, el contacto de mayor nivel entre ambos países desde 1979.

El mandatario acusó a Teherán de no renunciar a su programa nuclear y afirmó que otros países participarán en la operación, que incluirá también labores de desminado en la zona y la interceptación de embarcaciones que paguen peajes a Irán.

El anuncio se produce tras semanas de enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel y de restricciones al tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. EFE