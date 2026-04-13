China felicita a Magyar y reafirma su voluntad de reforzar las relaciones con Hungría

Pekín, 13 abr (EFE).- El Gobierno chino felicitó este lunes al dirigente Péter Magyar por su victoria en las elecciones parlamentarias en Hungría y reafirmó su voluntad de trabajar con el nuevo Ejecutivo para reforzar las relaciones bilaterales.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que Pekín está dispuesto a "fortalecer los intercambios de alto nivel, reforzar la confianza política mutua y ampliar la cooperación práctica", así como a "aumentar los intercambios entre los pueblos" de ambos países.

Guo añadió que China "concede gran importancia al desarrollo de las relaciones con Hungría" y subrayó que Pekín está dispuesto a trabajar con el nuevo Ejecutivo sobre la base del "respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco".

El triunfo del partido Tisza, liderado por Magyar, pone fin a 16 años de Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, que reconoció su derrota tras los comicios celebrados este domingo.

Hungría ha sido en los últimos años uno de los principales socios de China en la Unión Europea, en el marco de la política de "apertura hacia el Este" impulsada por Orbán, con importantes inversiones chinas en sectores como el automóvil eléctrico, las baterías o las infraestructuras.

El país centroeuropeo ha mantenido además una posición crítica con algunas iniciativas de Bruselas hacia Pekín, como los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, y se ha presentado como un puente entre China y el mercado comunitario. EFE