Centro de innovación de bebidas en América Latina se sitúa como referente en la industria

Ciudad de México, 13 abr (EFE).- La industria global de bebidas acelera su apuesta por productos no carbonatados y funcionales, como jugos, lácteos, tés o bebidas con electrolitos, en un proceso en el que centros de innovación en América Latina se posicionan como referentes al desarrollar nuevas categorías bajo modelos de trabajo de enfoque "humano y colaborativo".

En esa estrategia se inscribe Coca-Cola, que opera en Ciudad de México uno de sus cinco centros mundiales de innovación hace más de 10 años, desde donde desarrolla para la región y otros mercados nuevas recetas, categorías y envases con foco en bebidas no carbonatadas y sostenibilidad.

"Desde aquí impulsamos nuevas categorías (desde bebidas carbonatadas hasta lácteos, jugos y tés), nuevas recetas y propuestas que amplían nuestro portafolio y nos permiten estar presentes en más ocasiones de consumo, acompañando distintos estilos de vida", explicó a EFE el presidente de Coca-Cola América Latina, Bruno Pietracci.

El directivo destacó que la innovación forma parte del ADN de Coca-Cola y constituye una ventaja para la compañía, especialmente en entornos dinámicos y competitivos. Con un enfoque centrado en el consumidor, la empresa evoluciona de forma ágil y continua para anticiparse y responder a los gustos y preferencias, reforzando su posicionamiento como una compañía total de bebidas.

Uno de los pilares del Centro de Innovación es la escucha activa del consumidor, a través de distintos análisis aplicados en países de la región para identificar patrones, entender qué buscan las personas y detectar oportunidades.

Con esa información, el centro emplea ciencia y tecnología para transformar datos en soluciones concretas y procesos replicables en distintos mercados. Para crear o perfeccionar recetas, cuenta con un área sensorial en la que catadores expertos evalúan sabores y texturas que luego se traducen en nuevas bebidas.

Además, el centro funciona como un hub de sostenibilidad, con el desarrollo de botellas hechas con materiales 100 % reciclados, envases más ligeros y soluciones reutilizables que contribuyen a las metas globales de la compañía.

El centro de innovación ha enfocado su desarrollo en la categoría de bebidas no carbonatadas (stills), que incluye jugos, leches, cafés, tés y bebidas vegetales, como parte de una estrategia para ampliar la oferta y atender distintos estilos de vida y momentos de consumo.

En la región, el portafolio supera las 500 recetas e incorpora marcas con fuerte arraigo local, lo que refleja la adaptación a preferencias culturales diversas y la búsqueda de posicionamiento en múltiples segmentos del mercado.

Entre las innovaciones desarrolladas figuran bebidas con electrolitos con proyección global, así como nuevas combinaciones de sabores, categorías y reformulaciones de productos ya existentes, en línea con la diversificación de la industria.

Desde la compañía explican que, la innovación se construye desde un enfoque "humano y colaborativo", reflejado en una cultura de trabajo diversa, intergeneracional y multicultural. Allí integran talento de distintos países de la región y promueven la participación de mujeres en áreas ATEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como la colaboración con universidades, startups y expertos.

"Cuando hablamos de tecnología con propósito, nos referimos a usar herramientas como la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, no para reemplazar el criterio humano. La tecnología nos permite ir más rápido y más lejos, pero la innovación es de las personas", explican.

De esta manera, la compañía concibe este centro como un espacio en el que la tecnología está al servicio de las personas.

"Refrescar al mundo llevando las mejores bebidas se hace apoyando la mejora de procesos, la reformulación de productos y el diseño de nuevos sabores. Esa es la fórmula de Coca-Cola, crear magia para todos los latinoamericanos", agregan. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de The Coca-Cola Company para la difusión de este contenido.