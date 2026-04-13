Araqchi atribuye a los "constantes cambios en las demandas" de EEUU el fracaso en las negociaciones de Islamabad

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha vinculado el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos celebradas este fin de semana en Islamabad con un "exceso de celo" y con los "constantes cambios en las demandas" de Washington.

"A pesar de los avances en muchos temas, no fue posible el acuerdo debido al exceso de celo y a los constantes cambios en las exigencias" planteadas por Estados Unidos, ha afirmado Araqchi en conversación con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, según un comunicado iraní.

Araqchi ha destacado además que Irán, "si bien desconfía profundamente de Estados Unidos, inició las negociaciones con responsabilidad y buena fe". Se trata de la segunda conversación mantenida entre Araqchi y Barrot en dos días, tras el diálogo mantenido este mismo domingo.

Araqchi ha mantenido este lunes una ronda de contactos diplomáticos con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan; con el primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, o el titular de Exteriores omaní, Badr al Busaidi.

El diplomático iraní ha hablado con Bin Farhan, su par saudí, para "intercambiar puntos de vista" sobre "los últimos acontecimientos en la región y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad", sin más detalles.

Por su parte, la cartera de Exteriores saudí ha confirmado la llamada y ha resaltado en un breve comunicado que, durante la misma, ambos políticos "discutieron los últimos acontecimientos en torno a las negociaciones de paz entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos".

La conversación es la tercera que mantienen Araqchi y Bin Farhan durante los últimos días, después de la del domingo y la del 9 de abril, la primera desde el estallido del conflicto a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.