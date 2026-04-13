Agencias

Araqchi atribuye a los "constantes cambios en las demandas" de EEUU el fracaso en las negociaciones de Islamabad

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El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha vinculado el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos celebradas este fin de semana en Islamabad con un "exceso de celo" y con los "constantes cambios en las demandas" de Washington.

"A pesar de los avances en muchos temas, no fue posible el acuerdo debido al exceso de celo y a los constantes cambios en las exigencias" planteadas por Estados Unidos, ha afirmado Araqchi en conversación con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, según un comunicado iraní.

Araqchi ha destacado además que Irán, "si bien desconfía profundamente de Estados Unidos, inició las negociaciones con responsabilidad y buena fe". Se trata de la segunda conversación mantenida entre Araqchi y Barrot en dos días, tras el diálogo mantenido este mismo domingo.

Araqchi ha mantenido este lunes una ronda de contactos diplomáticos con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan; con el primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, o el titular de Exteriores omaní, Badr al Busaidi.

El diplomático iraní ha hablado con Bin Farhan, su par saudí, para "intercambiar puntos de vista" sobre "los últimos acontecimientos en la región y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad", sin más detalles.

Por su parte, la cartera de Exteriores saudí ha confirmado la llamada y ha resaltado en un breve comunicado que, durante la misma, ambos políticos "discutieron los últimos acontecimientos en torno a las negociaciones de paz entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos".

La conversación es la tercera que mantienen Araqchi y Bin Farhan durante los últimos días, después de la del domingo y la del 9 de abril, la primera desde el estallido del conflicto a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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