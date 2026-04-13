Arabia Saudí convoca a la embajadora de Irak para condenar sus "continuos ataques" y "amenazas flagrantes"

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha convocado este domingo a la embajadora de Irak en el país, Safia Taleb al Suhail, con motivo de lo que ha calificado como "continuos ataques" y "amenazas flagrantes" contra el Reino y la región, procedentes de territorio iraquí.

"Durante la entrega de la nota de protesta a la embajadora iraquí, el subsecretario de Asuntos Políticos, el embajador Saud al Sati, ha hecho hincapié en la condena y denuncia por parte del Reino de los ataques procedentes de territorio iraquí contra el Reino y los Estados del Golfo", ha precisado la cartera saudí en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Así, las autoridades saudíes han recalcado la importancia de que Irak "afronte de manera responsable estas amenazas y ataques", reiterando al mismo tiempo su "rechazo categórico" a "cualquier violación de la soberanía de los Estados y a cualquier intento de amenazar la seguridad y la estabilidad de la región".

Del mismo modo, el embajador Saud al Sati ha avanzado que Arabia Saudí "tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio".

La convocatoria de la embajadora iraquí llega días después de que Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos denunciaran ataques con drones y misiles iraníes, pese al alto el fuego negociado entre Irán y Estados Unidos para que las partes y sus aliados cesen los ataques durante dos semanas.

En esa línea, el pasado 7 de abril las autoridades del país informaron del impacto de "fragmentos" de proyectiles derribados cerca de instalaciones energéticas ubicadas en el este del Reino saudita.