(AM) Grabar clases salvo autorización se prohibirá en Galicia y se limitará el uso pedagógico de móviles

El Gobierno gallego ha acordado iniciar la exposición pública de la futura ley autonómica de educación digital, que incorpora novedades como la prohibición de la grabación de clases si no se autoriza de forma expresa y la difusión de los exámenes de los alumnos en redes sociales ; o la limitación del uso pedagógico de los teléfonos móviles en los centros educativos --no se les podrá dar este fin hasta 3º de ESO--.

Con el texto ya cerrado del anteproyecto, la exposición pública es uno de los últimos pasos, junto con la elaboración de los informes pertinentes, para su validación definitiva y remisión al Parlamento para su debate y aprobación, una acción que el Ejecutivo autonómico prevé culminar en el Pazo do Hórreo antes de que finalice este año.

Lo ha anticipado el presidente, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. "Tenemos mucho camino andado, fuimos la primera comunidad en prohibir el uso de los móviles y propusimos contratos con las familias para limitar el uso de la tecnología, además de apostar cada vez más por la enseñanza híbrida, que combina recursos digitales y papel", ha destacado.

Entre las novedades de la futura norma que en los próximos días se someterá a exposición pública se incluye que, "salvo autorización expresa", quedará prohibida la grabación en audio o vídeo de las sesiones de clase, tutorías o cualquier otra actividad docente, tanto si son presenciales como si se desarrollan por medios virtuales.

La Xunta ha precisado que esta prohibición operará para alumnos, familias y terceras personas ajenas al personal docente.

Asimismo, quedará prohibida también su reproducción o difusión mediante redes sociales, servicios de mensajería instantánea o cualquier otro medio digital. Y la norma especifica, además, que tales conductas podrán ser objeto de medidas correctoras o sanciones cuando se considere que vulneran la privacidad, la imagen u otros derechos de miembros de la comunidad escolar.

No obstante, se podrán grabar clases y actividades con finalidad didáctica únicamente o de seguimiento académico, garantizando en todo caso el respeto a los derechos fundamentales de las personas participantes. El presidente ha puntualizado que esto está pensado para casos "muy concretos" como, por ejemplo, un alumno ciego que no puede seguir la clase y pide grabarla para después hacerlo en casa, o clases de instrumentos en los conservatorios.

TELÉFONOS MÓVILES

Por otra parte, la norma también reforzará la prohibición de los teléfonos móviles en los centros educativos, una medida pionera en su momento. Según ha explicado el presidente, hasta ahora estaba prohibido el uso de los dispositivos en todo el recinto escolar, pero se permitía su uso pedagógico en todas las etapas educativas, cuestión que ahora se acota: solo se podrá a partir de 3º de ESO.

Asimismo, la Xunta sostiene que la ley "blinda que la actividad educativa de los estudiantes se desarrolle en modo privado, garantizando que el proceso se realice en condiciones de dignidad, privacidad y respeto en el ámbito digital".

En este sentido, el profesorado no podrá utilizar, a título individual, en redes sociales o medios digitales personales, imágenes, voz ni otros datos personales del alumnado derivados de actividades escolares, incluidos los exámenes, complementarias o extraescolares, salvo que exista autorización expresa.

De la misma manera, queda prohibida "la difusión de contenidos, tareas, imágenes, voz o cualquier otro material que pueda menoscabar la dignidad, la intimidad o los derechos de los alumnos, especialmente cuando se realice a través de redes sociales o medios digitales ajenos al ámbito institucional del centro educativo".

AUTORIDAD PÚBLICA DEL PROFESORADO TAMBIÉN EN EL ENTORNO DIGITAL

Además, se extiende "al entorno digital la condición de autoridad pública del profesorado" que ya opera en el aula. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley de educación digital, esta condición reconocida ya en la ley de convivencia y participación de la comunidad educativa será igualmente aplicable a las interacciones y actividades que el profesorado desarrolle a través de medios digitales en el ejercicio de sus funciones docentes.

En este sentido, se considerará que el profesorado actúa en el ejercicio de su autoridad pública en entornos digitales cuando la comunicación o interacción en línea tenga su origen o esté vinculada con las funciones educativas y orientadoras y que se realice a través de plataformas, herramientas o medios digitales, habilitados, facilitados o reconocidos por el centro o la Administración educativa, para fines docentes o formativos.

CONSOLIDACIÓN DEL MODELO HÍBRIDO

La futura ley de educación digital de Galicia ejercerá, según el Gobierno autonómico, "como un pilar fundamental en la consolidación del modelo gallego de enseñanza híbrida", donde se combinan los recursos físicos con las nuevas tecnologías de manera que "ambas convivan en armonía y se complementen con el fin de garantizar la mejor formación del alumnado".

Responde, además, al objetivo de la Xunta de dotar al alumnado gallego de competencias digitales, "básicas" para desenvolverse en la sociedad actual y hacerlo "de un modo seguro, crítico y competitivo".

Así, el presidente gallego ha insistido en que Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en "regular los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial" en la educación, haciendo hincapié en que podrán emplearse los sistemas de IA "con carácter auxiliar o de apoyo en la toma de decisiones educativas, pero siempre bajo supervisión humana".

Además, a través de esta ley, Galicia se convierte también en la primera comunidad en regular "el derecho a la desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo".

Por otra parte, se adecuará el uso de la tecnología en las aulas en función de la etapa educativa y la madurez del alumnado. Así pues, el uso de los medios digitales en Infantil y en los dos primeros ciclos de Primaria se limitará a un uso colectivo y el uso individual comenzará a partir de 5º de Primaria --como ya anticipó Rueda en el Debate sobre el Estado de la Autonomía de la pasada semana--.