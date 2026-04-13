Alcaraz: "La batalla por el número uno es una motivación extra para ganar en Barcelona"

Barcelona, 13 abr (EFE).- El español Carlos Alcaraz ha afirmado que "la batalla por el número uno" de la ATP es "una motivación extra" para afrontar su participación en el Trofeo Conde de Godó, en el que debutará este martes ante el finés procedente de la fase previa Otto Virtanen.

Alcaraz ha dejado de liderar la clasificación de la ATP tras su derrota este domingo en la final del Masters 1.000 de Montecarlo ante Jannik Sinner (6-7 y 3-6), y llega al abierto barcelonés con el objetivo de ganarlo por tercera vez. Algo que no pudo conseguir el año pasado tras perder la final contra el danés Holger Rune.

"He visto que tengo que ganar el torneo aquí si quiero recuperar el número uno. La batalla por el número uno que estamos teniendo Jannik (Sinner) y yo es muy bonita y probablemente sea una motivación extra para ganar aquí", ha declarado en la sala de prensa del RCT Barcelona-1899.