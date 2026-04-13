Al menos 2.089 muertos y 6.762 heridos en seis semanas de ataques israelíes contra Líbano

Beirut, 13 abr (EFE).- Al menos 2.089 personas murieron y otras 6.762 resultaron heridas en el Líbano desde el inicio de la intensa campaña de bombardeos israelíes hace este lunes seis semanas, a la que más tarde se le unió también una ofensiva terrestre en el sur del país.

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo perdieron la vida 2.089 personas, entre ellas 166 niños, mientras que de los 6.762 heridos registrados en el mismo periodo, 648 son menores.

En cuanto a las últimas 24 horas, el departamento perteneciente al Ministerio de Salud Pública contabilizó 34 nuevos muertos y 174 heridos en diferentes áreas del país.

Tanto Israel como el grupo chií libanés Hizbulá continúan con sus ataques cruzados este lunes, la víspera del inicio de unas esperadas conversaciones de paz entre el Líbano e Israel en Estados Unidos, en las que no participa el movimiento armado.

Israel mantiene una intensa ofensiva aérea contra el Líbano, en cuyo marco lanzó el pasado miércoles su peor oleada de toda la guerra con bombardeos contra más de cien ubicaciones en apenas diez minutos, varias de ellas en zonas céntricas de Beirut.

Las acciones, que provocaron el derrumbe de inmuebles enteros en plena capital, dejaron más de 350 fallecidos, a falta de que las autoridades publiquen aún un balance definitivo ante las dificultades para identificar todos los restos mortales con pruebas de ADN.