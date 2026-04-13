La actriz Aina Clotet competirá en la Semana de la Crítica de Cannes con 'Viva', su primera película como directora, guionista y productora, lo que supone una nueva presencia española en el festival francés, tras 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'La Bola Negra', de Los Javis, que competirán en Sección Oficial.

"Estar seleccionada en la sección competitiva de la Semana de la Crítica de Cannes con mi primera película como directora es un sueño. Creo que todavía no me lo creo. Me hace profundamente feliz que la película pueda llegar a un público internacional. Hace más de 6 años que empecé este proyecto, ha sido un camino muy largo y con muchísimas personas que lo han hecho posible. Siento un profundo agradecimiento y muchísimas ganas de compartir la película con el público", asegura Clotet.

'Viva' supone el debut de Aina Clotet en el largometraje después de una extensa trayectoria como actriz en cine, televisión y teatro. El guion está firmado por Aina Clotet y Valentina Viso y la película se presenta como una tragicomedia contemporánea que explora el deseo de vivir, el miedo a la muerte y la complejidad de las relaciones afectivas. El reparto lo completan Naby Dakhli, Marc Soler, Loll Beltran y Zaira Pérez, con la colaboración especial de Guillermo Toledo y Josh Zuckerman.

La cinta habla de Nora, una mujer de cuarenta y pocos años que acaba de superar una enfermedad y que, tras esa experiencia, siente una urgencia radical por vivir intensamente. Nora se encuentra dividida entre el orden y la seguridad de su relación de toda la vida con Tom y la aparición inesperada de Max, un joven que despierta en ella una nueva pulsión de deseo y libertad.

Su primera serie como creadora, directora y actriz protagonista, 'Esto no es Suecia', se estrenó con gran éxito internacional y obtuvo, entre otros reconocimientos, el premio a Mejor Interpretación en Canneseries, el Prix Europa a Mejor Ficción Europea para TV y el Premio Ondas a Mejor Serie de Comedia.