Agenda informativa multisoporte América para el lunes 13 de abril 2026

PERÚ

- La derechista Keiko Fujimori lidera el conteo de las elecciones presidenciales en Perú con el 16,9 % de los votos, mientras un conteo rápido de actas realizado por la encuestadora Ipsos y difundido este lunes apunta a un triple empate técnico entre el izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto para disputar la segunda vuelta frente a la candidata conservadora. (foto)(video)(infografía)

- Los más de 52.000 peruanos que se quedaron el domingo sin votar en las elecciones generales al no abrir sus colegios por el retraso en la llegada del material electoral madrugaron este lunes para sufragar, en una inédita jornada adicional. (foto)(video)

ESTADOS UNIDOS

- Las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV, seguidas de su divulgación de una imagen en la que aparece encarnado como Jesucristo, generaron una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la clase política de EE.UU. (foto)

- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial inician sus reuniones de primavera, que se extenderán hasta el próximo 18 de abril. (foto) (video)

- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa en un foro en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial. (foto)(video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la cooperación con la Unión Europea para reforzar la coordinación en misiones de paz. (foto) (video)

- El banco estadounidense Goldman Sachs publica sus resultados del primer trimestre.

- El Metropolitan Museum of Art de Nueva York presenta a la prensa su próxima exhibición sobre el origen del dibujo arquitectónico en la era gótica. (foto) (video)

- El Lincoln Center for the Performing Arts inaugura el mural The Future We Create, de la artista española Vanesa Álvarez, en las vallas de Damrosch Park. (foto)

MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que "nunca" se ha roto la relación diplomática con España y reconoció el reciente "acercamiento" bilateral, aunque insistió en que se deben reconocer los abusos cometidos durante la conquista española, días antes de realizar de su primer viaje al país europeo desde que asumió el cargo en 2024. (foto) (video)

- El traslado de la Colección Gelman de México a España genera protesta entre el gremio artístico que cuestiona el manejo de las cientos de piezas. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

-Paté de Fuá, una de las bandas más originales de México y Latinoamérica, ofrecen una conferencia de prensa para anunciar su concierto en Ciudad de México por sus 20 años de trayectoria. (foto)

ARGENTINA

- Los tribunales de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, albergarán desde este martes un segundo juicio para determinar la responsabilidad de siete trabajadores de la salud en la muerte de Diego Armando Maradona. (foto) (video)

VENEZUELA

- El chavismo celebrará el denominado 'Rescate de la dignidad nacional' y el día de la Milicia Nacional Bolivariana para recordar el retorno al poder, el 13 de abril de 2002, del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) después del fallido golpe de Estado del 11 de abril de ese año. (foto)(video)

- El Grupo Parlamentario Libertad, integrado por diputados opositores venezolanos, convoca a una rueda de prensa para fijar posición sobre los recientes anuncios económicos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. (foto) (video)

- Dirigentes estudiantiles, sindicales, jubilados y pensionados solicitarán una reunión a la Defensoría del Pueblo para que abra un expediente y convoque al Consejo Moral para que analice la represión policial a manifestantes en la movilización del pasado 9 de abril. (foto)(video)

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (foto) (video)

HONDURAS

- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presenta el informe 'Caminando nuestra justicia', que sistematiza la situación de vulnerabilidad y agresiones de las mujeres defensoras. (foto)(video)

CHILE

- Autoridades y expertos analizarán desde el martes el avance de la Agenda 2030 en la novena reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en la sede de Cepal. (foto)

BRASIL

- Representantes de la Cancillería brasileña ofrecen una sesión informativa sobre el viaje del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a España, Alemania y Portugal, previsto para finales de abril.

PARAGUAY

- Presentación del IV informe sobre la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. (foto)

HAITÍ

- El Gobierno decretó tres días de luto la tragedia que dejó al menos 30 muertos el sábado en una estampida en uno de los monumentos históricos más importantes del país. (foto) (video)

- Están previstas las inscripciones de electores y registro de candidatos para las elecciones generales de agosto.

COLOMBIA

- Presentación del 'Plan 10 de Gobierno' de la candidata presidencial Paloma Valencia, junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. (foto) (video)

- El Partido de la U, que hizo parte de la bancada de Gobierno en Colombia, anuncia su apoyo a Paloma Valencia, candidata presidencial del partido opositor de derecha Centro Democrático.

- La ministra encargada de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, realiza un balance sobre las acciones que realiza el Gobierno para el manejo y control de hipopótamos, una especie invasora de rápido crecimiento en el centro del país. (foto) (video)

- Manifestantes vuelven a bloquear las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro, que sirve a Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en el contexto de un paro campesino que completa una semana.

CUBA

- Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte, en el momento de máxima demanda, deje a la vez sin corriente al 57 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

PUERTO RICO

- La cantautora puertorriqueña Kany García anunció de forma oficial su gira mundial 'Puerta Abierta', que con 76 fechas confirmadas arrancará este próximo viernes en México. (foto)

DEPORTES

Paraguay.- La Conmebol inaugura el seminario del fútbol suramericano con la presencia de estrellas como el exfutbolista brasileño Mauro Silva y el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso. (foto)(video)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Boca Juniors y el ecuatoriano Barcelona por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Estudiantes de La Plata y el peruano Cusco por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores.

Uruguay.- El encuentro Peñarol-Liverpool cierra la undécima jornada del Torneo Apertura uruguayo.

Uruguay.- Previa del encuentro que el uruguayo Nacional y el colombiano Deportes Tolima disputarán en Montevideo por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Ecuador.- Previa del partido de la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Mirassol brasileño.

Paraguay.- Previa del partido de la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores entre el Cerro Porteño y el Junior de Barranquilla.

Bolivia.- Previa del partido entre el Bolívar de La Paz y el Deportivo La Guaira venezolano en la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores.

Honduras.- Finaliza la decimoctava jornada del torneo Clausura de Honduras con los juegos Victoria-Choloma y Juticalpa-Platense.

Colombia.- Previa del partido de la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol entre Colombia y Chile.

México- Conferencia de prensa de Gol de Oro, un evento que simula un campo de fútbol en donde se presentarán dos aristas por velada, durante ocho días, representando a su país clasificado al mundial. (foto) EFE

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