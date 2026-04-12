Zelenski felicita a Magyar y le tiende la mano tras victoria en las elecciones húngaras

Berlín, 12 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este domingo al conservador Péter Magyar por su "rotunda victoria" en las elecciones húngaras, y le tendió la mano para reparar las maltrechas relaciones entre ambos países.

"Ucrania siempre ha aspirado a mantener relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos dispuestos para intensificar nuestra cooperación con Hungría", dijo en X y recalcó su deseo de realizar "una labor conjunta constructiva en beneficio de ambas naciones, así como de la paz, la seguridad y la estabilidad en Europa".

"Europa y cada nación europea deben volverse más fuertes y millones de europeos buscan aspiran a la cooperación y la estabilidad", destacó, tras haber apuntado a la importancia de que con el nuevo Gobierno húngaro prevalezca "un enfoque constructivo".

Las relaciones entre Ucrania y Hungría se han deteriorado desde la invasión rusa de Ucrania y Kiev ha acusado repetidas veces al primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán de ponerse al servicio del Kremlin.

Orbán bloquea la emisión de deuda europeo para financiar un crédito 90.000 millones de euros desde que en enero cesó el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba, después de que un ataque ruso provocara, según Kiev, daños en una estación de bombeo clave para su funcionamiento.

Zelenski se negó durante semanas a reparar la infraestructura, pero acabó aceptando las presiones de la UE y prometió que haría las obras necesarias cuanto antes con dinero y apoyo técnico de Bruselas.

El momento de más tensión entre ambos países se produjo hace un mes cuando las fuerzas antiterroristas húngaras interceptaron un convoy de un banco público ucraniano que transportaba más de 80 millones de dólares y lingotes de oro, por la sospecha de irregularidades. El personal fue deportado, pero Hungría sigue sin devolver el dinero confiscado.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó ese mismo día su mayor amenaza contra Orbán al decir que podía proporcionar "la dirección" del líder magiar a su Ejército.

Orbán concedió este domingo la victoria a su rival tras obtener solo 54 de 199 escaños, con el 72 % de los votos escrutados, frente a los 138 de Tisza, la formación de Magyar.EFE