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Von der Leyen celebra que Hungría retome "su camino hacia Europa"

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Bruselas, 12 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome "su camino hacia Europa" tras la clara victoria electoral del partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Victor Orbán.

"Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".

Tras el recuento de 72,4 % de las papeletas, la oposición logró 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, que gobernó el país centro uropeo desde 2010 con mayorías absolutas.

El propio Orbán reconoció hoy su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival. EFE

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