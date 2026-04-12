Vietnam invita al papa León XIV a visitar el país ante mejora de relaciones

Bangkok, 12 abr (EFE).- Vietnam ha cursado una invitación oficial al papa León XIV para que visite ese país del Sudeste Asiático, en un contexto de progresivo acercamiento diplomático entre el régimen comunista y la Santa Sede, informaron este domingo medios estatales.

La invitación fue entregada este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional vietnamita, Tran Thanh Man, en nombre del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, durante un encuentro con el pontífice.

El papa León XIV expresó su "sincero agradecimiento" por la invitación y manifestó su deseo de viajar a Vietnam "en un futuro próximo", además de señalar su intención de "seguir profundizando las relaciones bilaterales", de acuerdo con la agencia oficial de noticias vietnamita, Nhan Dan.

Vietnam y el Vaticano no mantienen relaciones diplomáticas formales desde el final de la guerra de Vietnam en 1975. Sin embargo, ambas partes han sostenido contactos periódicos desde 2009 a través de un grupo de trabajo conjunto, con el objetivo de normalizar los vínculos.

Un paso significativo en este proceso se produjo en 2023, cuando se acordó el establecimiento de un representante papal residente en el país, considerado un avance clave hacia la plena normalización diplomática.

El predecesor de León XIV, el papa Francisco, también recibió una invitación oficial para visitar Vietnam, mientras que el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, equivalente a un ministro de Exteriores, realizó una visita al país en la primavera de 2024.

Durante el encuentro, Tran Thanh Man subrayó la voluntad de ambas partes de elevar las relaciones a "una nueva etapa de desarrollo", en beneficio de sus pueblos y de la paz y prosperidad global.

Vietnam cuenta con aproximadamente seis millones de católicos, lo que representa cerca del 6 % de su población. Históricamente, esta comunidad ha sido percibida por las autoridades como vinculada a la antigua potencia colonial francesa.

Organizaciones de derechos humanos han criticado en diversas ocasiones al país por supuestas restricciones a la libertad religiosa, en un contexto en el que el Gobierno mantiene un estrecho control sobre las actividades de los grupos religiosos.

La eventual visita de León XIV podría marcar un hito en las relaciones entre Hanói y el Vaticano tras décadas de distanciamiento. EFE