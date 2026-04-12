Una turba mata a golpes al responsable de un santuario en Bangladesh tras acusaciones de blasfemia

Un líder religioso de un santuario en el oeste de Bangladesh ha muerto tras ser linchado por una multitud que lo acusaba de haber realizado comentarios blasfemos sobre el Islam y el Corán, según ha informado la Policía local.

Alrededor de 200 personas se concentraron en la localidad de Philipnagar para protestar contra el responsable del santuario, identificado como Shamim Reza, a quien atribuían declaraciones consideradas ofensivas hacia la religión.

La protesta derivó en un ataque violento en el que la multitud destrozó e incendió el lugar de culto antes de agredir mortalmente al líder religioso con armas blancas y golpes, según ha explicado el agente Faisal Mahmud.

Las autoridades han confirmado que, además de la muerte de Reza, varias personas resultaron heridas durante el asalto. El santuario se encuentra a unos 150 kilómetros al oeste de Daca, la capital del país.

Otro agente, Ariful Islam, ha indicado que la violencia se desató a raíz de unas acusaciones según las cuales Reza habría "insultado a la religión" en un vídeo en el que supuestamente realizaba comentarios considerados ofensivos sobre el Corán.

De acuerdo con la Policía, el contenido exacto de esas declaraciones no ha sido verificado, si bien las imágenes habrían circulado previamente en Internet antes de viralizarse recientemente, lo que habría reactivado el malestar en la zona.

Las autoridades han señalado además que el responsable del santuario ya había sido detenido en 2021 por acusaciones similares relacionadas con comentarios antimusulmanes que generaron tensiones en la comunidad local.

El suceso se enmarca en un aumento de los episodios de violencia colectiva en Bangladesh, donde los linchamientos han crecido de forma notable desde la caída del gobierno de Sheikh Hasina en agosto de 2024 tras un levantamiento masivo. Según datos del grupo de derechos humanos Ain o Shalish Kendra, al menos 197 personas murieron en este tipo de incidentes en 2025, mientras que otras 23 han fallecido en los dos primeros meses de 2026.