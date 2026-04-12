Tratan de salvar en España un cactus gigante de 1.500 años regalado por México

Sevilla (España), 12 abr (EFE).- La Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía, sur de España, (Adepa) pide ayuda para conservar un cactus cardón de 15 metros de altura, 18 toneladas y 1.500 años de vida, regalo del Gobierno de México con motivo de la Exposición Universal celebrada en la ciudad de Sevilla en 1992.

Ubicado actualmente en la isla de la Cartuja de la capital andaluza, no se encuentra en su mejor momento entre otras cosas por haberse llenado de losetas la zona verde en la que fue colocado hace 34 años.

En nombre de Adepa, Juan Cobano explicó a EFE que se trata de un ejemplar "único en Europa", pero que "tiene un aspecto demasiado triste por un problema de asfixia de raíces".

La antigüedad y el valor simbólico de la planta son innegables, así como todo el trabajo que se hizo para que llegase a Sevilla, ya que ni su altura ni su peso lo facilitaron.

El cactus fue seleccionado en el Valle de los Gigantes, en Mexicali, y su traslado comenzó el 14 de diciembre de 1991, con el fin de que estuviera a tiempo en Sevilla cuando el 20 de abril siguiente se inaugurase la Expo'92.

Tras varias protestas en México, que incluso provocaron la paralización del traslado, finalmente se retomó con tres enormes grúas el 17 de marzo de 1992, fue trasladado sobre un tráiler de treinta ruedas y pudo llegar en avión el 23 de marzo.

Y fue colocado, no sin dificultades, en una zona verde junto al pabellón de México de la exposición.

Ahora, según Cobano, necesita varias cosas para seguir siendo un emblema vivo, como "ampliar el espacio verde en el que está, quitando todo el hormigón que hay alrededor".

El portavoz de Adepa no entiende por qué en 2017 "hormigonaron" el suelo y rodearon el cactus "de una plaza muy dura de cemento, de manera que fue arrinconado".

Denuncia la falta de mantenimiento y reclama "ubicar mejor los tensores con los que cuenta, que originalmente estaban más altos".

Otro problema que sufre la enorme planta es el vandalismo con punzones o navajas, por lo que necesitaría un vallado protector de hierro, además de un cartel informativo sobre sus historia y valor botánico. EFE

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