Terminan las elecciones de Hungría, cruciales para Orbán, con una participación histórica

Budapest, 12 abr (EFE).- Las elecciones parlamentarias en Hungría terminaron este domingo a las 19.00 hora local (17.00 GMT) con una participación histórica, en la jornada electoral más importante desde la caída del comunismo en 1989, y que podría acabar con los 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

A las 18.30, media hora antes del cierre de los colegios, había votado el 78,8 % de los electores, muy por encima del 73,5 % de la participación en las elecciones de 2002, hasta ahora la cifra más alta, según datos de la Comisión Electoral de Hungría.

Los primeros resultados relevantes se esperan para después de las 22.00 local (20.00 GMT), con las encuestas dando una clara ventaja al candidato opositor, el conservador Peter Magyar, si bien el sistema electoral húngaro no excluye la posibilidad de que salga una mayoría en escaños para Orbán incluso si tiene menos voto popular. EFE

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