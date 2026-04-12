Temas del día de Internacional del domingo 12 de abril (12:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Islamabad (EFE).- Las delegaciones estadounidense e iraní partieron de Islamabad este domingo por la mañana después de unas maratonianas negociaciones de casi 24 horas, las primeras directas al más alto nivel desde hace 47 años, sin haber llegado a un acuerdo, aunque con los canales de comunicación abiertos para el diálogo ante un posible acuerdo de paz. Isaac J. Martín y Amjad Alí

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- Se han enviado unas claves sobre las lineas rojas, el programa nuclear, el control del estrecho de Ormuz y el factor Líbano, que han bloqueado cualquier esbozo de acuerdo.

- Estados Unidos espera respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, según el vicepresidente estadounidense, JD Vance. (Texto) (Foto)

- Israel continúa bombardeando el sur del Líbano, donde ya han muerto más de 2.000 personas, en espera de que arranquen el próximo martes en Washington negociaciones directas sin la participación de Hizbulá. (Texto) (Foto)

- Se retrasa la salida de la Global Sumud Flotilla con 70 barcos que debía zarpar hoy de Barcelona para tratar de romper el bloqueo israelí, en un momento crítico en Oriente Medio por la guerra en Irán y en medio de tensas relaciones entre España e Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, rechazó el cierre del estrecho de Ormuz con fines geopolíticos, y elogió la asociación de su país, el único fuera de Suramérica, con Mercosur, en una entrevista con EFE. Por Ron González (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES

Lima - Los peruanos acuden a las urnas para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2026-2031, así como al Parlamento que volverá a ser bicameral, debido a una reforma constitucional aprobada por los actuales diputados.

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VENEZUELA CRISIS

Caracas - La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, presenta una hoja de ruta para "lograr un proceso electoral libre, transparente y con garantías de legitimidad" en el país.

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EEUU INMIGRACIÓN

Los Ángeles - Las hermanas González han suplicado un gesto de humanidad al Gobierno del presidente Donald Trump para que no les toque vivir la pérdida de sus padres en poco tiempo. Él detenido por Inmigración para ser deportado y ella agonizando por un cáncer cerebral.

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MÉXICO DESAPARECIDOS

Ciudad de México - Activistas organizan una ‘Cascarita por la memoria y contra el olvido’, para visualizar la problemática de los desaparecidos en México y tras el informe de la ONU que ha evidenciado la crisis que vive el país con más de 130.000 personas no localizadas.

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HUNGRÍA ELECCIONES

Budapest - Las elecciones legislativas de Hungría, consideradas como las más importantes desde la caída del comunismo en 1989 y que podrían marcar el fin de la era de Viktor Orbán, arrancaron este domingo en medio de máxima expectativa y una participación récord a media jornada.

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UCRANIA GUERRA

Moscú - El Kremlin descartó la prolongación de la tregua pascual de 32 horas una vez expire en la medianoche de este domingo, mientras Moscú y Kiev se acusaron mutuamente de cometer miles de violaciones del alto el fuego desde ayer.

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- Los ucranianos celebran la quinta pascua ortodoxa desde el inicio de la invasión rusa con los ojos puestos en el frente y con miles de familias separadas por las hostilidades. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA AFRICA (previa)

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV emprende este lunes su tercera visita internacional, y también su primer gran viaje decidido personalmente, que le llevará hasta el 23 de abril por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial para dar importancia a África, esperanza de la iglesia católica. Por Cristina Cabrejas.

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- La agustina Lourdes Miguélez estará mañana lunes en Argel en el encuentro privado con el papa León XIV que supondrá "una visita de reconocimiento" a una misión que permaneció tras el asesinato de dos hermanas españolas durante la guerra civil entre radicales y Gobierno, un momento "desgarrador" del que fue testigo. Por Laura F. Palomo

FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) - Karol G cierra el primer fin de semana del Festival de Coachella en Indio, haciendo historia como la primera artista latina en encabezar el cartel, en una jornada que contará con los colombianos Morat, el DJ británico Fatboy Slim y las españolas de Mëstiza.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Los peruanos acuden a las urnas para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2026-2031, así como al Parlamento que volverá a ser bicameral, debido a una reforma constitucional aprobada por los actuales diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- Un mural, un grafiti o una fotografía son suficientes para rescatar la memoria de los mexicanos en Estados Unidos y demostrarle a ese país, marcado por “las deportaciones masivas y la criminalización del migrante”, que “nosotros hemos estado ahí desde antes”, afirma a EFE la artista mexicoestadounidense Alexa Ramírez, quien exhibe su obra en México junto con el colectivo chicano 3B Collective. (Texto) (Foto)

Indio (EE.UU.).- FESTIVAL COACHELLA.- Karol G cierra el primer fin de semana del Festival de Coachella en Indio, haciendo historia como la primera artista latina en encabezar el cartel, en una jornada que contará con los colombianos Morat, el DJ británico Fatboy Slim y las españolas de Mëstiza. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS ETNIAS.- Los pueblos garífunas (negros) de Honduras que habitan en el Caribe conmemoran el 229 aniversario de la llegada de sus primeros descendientes al país, el 12 de abril de 1797, con actividades cívicas y culturales que se extenderán a ciudades como Tegucigalpa, la capital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

7:00 GMT.- Miami.- EEUU TRUMP.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acude a la velada de artes marciales mixtas UFC 327 en Miami. Kaseya Center.

3:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ WILLIE COLÓN.- Tributo al icónico músico recientemente fallecido Willie Colón interpretando de manera colectiva con trombón su emblemático tema 'La murga de Panamá'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Budapest.- HUNGRÍA ELECCIONES.- Hungría celebra hoy elecciones generales, en las que la oposición conservadora espera derrotar al partido Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis (Ucrania)- UCRANIA GUERRA - Los ucranianos celebran la quinta ascua ortodoxa desde el inicio de la invasión rusa con los ojos puestos en el frente y con miles de familias separadas por las hostilidades. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO TEATRO.- Entrega de los prestigiosos premios de teatro Olivier en el Royal Albert Hall de Londres. (Texto)

Ciudad del Vaticano .- PAPA ÁFRICA - El papa León XIV emprende este lunes y hasta 23 de abril su tercera visita internacional, pero el primer gran viaje internacional decidido personalmente, que le llevará a Argelia, siguiendo los pasos de San Agustin, y a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial para dar importancia al continente africano, la esperanza para la Iglesia católica.

Madrid.- PERÚ ELECCIONES.- Más de 200.000 peruanos están habilitados para votar en España, principalmente en los consulados de Madrid y Barcelona, en los comicios generales que celebra Perú este domingo. (Texto) (Foto)

Barcelona - ISRAEL PALESTINA FLOTILLA- Una nueva flotilla con 70 embarcaciones parte desde Barcelona con destino a Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí, en un momento crítico en el Oriente Medio por la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Barcelona - CÓMIC MODA- Aunque habitaron épocas distintas y vivieron en mundos opuestos, Louis Vuitton e Yves Saint Laurent son dos "nombres marca" instalados desde hace décadas en el exclusivo coto del "chic francés", dos creadores visionarios que ahora se citan en las librerías con sendas biografías ilustradas sobre su figura y legado. Sergio Andreu.

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O.Medio y África

Trípoli.- LIBIA JUSTICIA.- Vista sobre la masacre de la prisión libia de Abu Salim de 1996 durante el régimen de Muamar Gadafi, uno de los casos más sensibles en la historia del país magrebí que dejó más de 1.200 presos muertos.

Cotonú.- BENÍN ELECCIONES.- Elecciones presidenciales de Benín, en las que se postula como favorito al ministro de Economía y Finanzas, Romuald Wadagni, candidato de la coalición oficialista del presidente Patrice Talon, quién no optará por la reelección tras agotar sus dos mandatos. (Texto)(Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA DEFENSA.- La India programa varias posibles pruebas de misiles en la Bahía de Bengala con un alcance proyectado de 1.550 kilómetros.

Seúl.- COREA DEL SUR POLONIA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, inicia una visita de Estado en Corea del Sur este domingo en la que tiene prevista una cumbre con el mandatario surcoreano Lee Jae-myung, en medio de las crecientes exportaciones de defensa de Seúl al país europeo.

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, concluye su visita a China tras reunirse con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, y llamar al diálogo durante la primera visita de un líder del Kuomintang en una década. (Texto)

Tokio.- JAPÓN EEUU.- Se cumplen treinta años de la firma del polémico acuerdo entre Estados Unidos y Japón para trasladar la base militar estadounidense de Futenma a la bahía okinawense de Henoko, con gran oposición de la población y las autoridades locales, que pide que la base se traslade fuera de la prefectura y le sigan otras instalaciones.

Redacción EFE Internacional

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