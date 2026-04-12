Starmer urge a EE.UU. e Irán a "encontrar una salida" tras el fracaso de sus negociaciones

Londres, 12 abr (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, urgió este domingo a las partes a "encontrar una salida" y evitar cualquier escalada mayor del conflicto tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

En una conversación con el sultán de Omán, Haitham bin Tarik al Said, ambos abordaron las conversaciones de paz entre Washington y Teherán y coincidieron en que es "vital" que el alto el fuego se mantenga y que todas las partes eviten cualquier escalada mayor, según recogió un comunicado de Downing Street, residencia oficial y oficina de Starmer.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, abandonó Islamabad tras 21 horas de negociaciones sin lograr un acuerdo con Irán, al persistir las divergencias en el tema nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz. Si bien mantuvieron abierta la puerta a continuar el diálogo, Vance dejó en el aire la continuidad del ya frágil alto el fuego de dos semanas en la guerra.

El sultán omaní actualizó a Starmer sobre la situación en el estrecho de Ormuz, y el líder británico agradeció los esfuerzos de Omán para rescatar a los marineros de los buques en peligro en la región.

En relación a las iniciativas internacionales para coordinar una vía segura para el comercio en la región, el jefe del Gobierno británico dijo que, tras las reuniones convocadas por la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, y los planificadores militares británicos, los socios "continúan trabajando para restaurar la libertad de navegación a largo plazo".

Starmer reiteró asimismo el compromiso del Reino Unido a la hora de proteger la seguridad de Omán y le actualizó sobre el trabajo británico con Ucrania en tecnología de drones.

"Está claro que la experiencia de Ucrania ha sido crucial para la región en las últimas semanas, mientras Rusia parecía continuar apoyando la agresión iraní", agregó el líder británico, según el comunicado.

Starmer viajó esta semana a Oriente Medio y se reunió con sus homólogos en los países del golfo Pérsico, con el objetivo de coordinar posibles medidas para lograr una reapertura segura y continuada del estrecho de Ormuz y reforzar el alto el fuego. EFE