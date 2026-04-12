Sindicatos y agencias de viajes vuelven a reunirse el lunes en medio de una lenta negociación por el convenio

Los sindicatos, incluido Valorian como representación mayoritaria, y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) volverán a reunirse este próximo lunes, 13 de abril, en un contexto de pocos avances significativos tras la última reunión a finales del mes de marzo.

En dicho encuentro, Valorian presentó propuestas para cerrar un acuerdo sobre los capítulos III y IV, relativos al ordenamiento laboral, la formación y la progresión profesional, tal y como se había comprometido anteriormente. Asimismo, también avanzaron mejoras en los capítulos V, VI y VII, centrados en los tipos de contratación, la organización del trabajo, el horario y la jornada laboral.

Como respuesta, la patronal pidió más tiempo para analizar las propuestas de Valorian y manifestar su respectiva posición en estos temas.

En contexto, se acordó que el nuevo convenio colectivo para las agencias de viajes se negociara por capítulos, ya que Valorian apuesta por abordar una renovación integral del texto: "Desde el 2019 no se han producido cambios que no sean aumentos salariales o adecuación a cambios legales".

Sin embargo, en la última reunión del 20 de marzo, CCOO volvió al punto de partida al solicitar negociar el convenio entero desde el inicio y ofreciéndose a presentar una plataforma global en las próximas semanas y negociar el texto como "un todo o nada".

Por su parte, Valorian señaló que su propuesta completa ya fue compartida en el mes de enero, antes del comienzo de las negociaciones. En cuanto al tercer sindicato, UGT ya manifestó, desde el primer momento, su pretensión de centrarse en tratar solo salario y jornada.

Para el sindicato mayoritario en la mesa negociadora, este cambio de estrategia, tres meses después, supone "un paso atrás que podría retrasar la consecución de acuerdos". Además, considera que la negociación está siendo "demasiado lenta".

"Nuestras condiciones laborales no pueden posponerse más tiempo, mucho menos en el actual contexto internacional, marcado por un conflicto bélico de consecuencias imprevisibles", ha añadido al respecto.

En junio de 2025, la patronal y Valorian firmaron el acuerdo para el incremento salarial del 3% en las agencias de viajes en 2025, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, que también contempló medidas como la inclusión de limitar la cláusula de compensación y absorción a salarios superiores a 24.200 euros, siempre y cuando tengan algún plus absorbible.