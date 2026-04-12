Sánchez celebra el triunfo de Magyar en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"

Madrid, 12 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha celebrado el triunfo del líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, en las elecciones celebradas este domingo en Hungría y ha manifestado que "hoy ganan Europa y los valores europeos".

Sánchez en su cuenta de X ha felicitado "a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas".

"Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos", ha referido el presidente español en su perfil de esa red social.

Con más de dos tercios de los votos escrutados de las elecciones legislativas celebradas en Hungría este domingo, el líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, superan el umbral de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición logró 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, que gobernó el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 22.10 hora local (19.55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños. EFE