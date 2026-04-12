Rusia acusa a Ucrania de cometer casi 2.000 violaciones del alto el fuego

Moscú, 12 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo al Ejército ucraniano de cometer casi 2.000 violaciones del alto el fuego que entró en vigor este sábado, justo después de que Kiev denunciara por su parte que Moscú cometió casi 500 violaciones de la tregua.

"En total, entre las 16.00 del 11 de abril (cuando comenzó la tregua) y las 08.00 del día 12 se han registrado 1.971 violaciones del alto el fuego por parte del ejército ucraniano", señala la nota castrense.

En concreto, Kiev habría lanzado 1.329 drones de vigilancia y atacado las posiciones rusas en 258 ocasiones con lanzaderas de misiles, artillería y tanques. EFE