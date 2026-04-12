Puntualidad y calma en las presidenciales de Benín, pero sin el principal partido opositor

Cotonú, 12 abr (EFE).- La calma y la puntualidad marcaron este domingo los comicios presidenciales de Benín, que se celebran sin la participación del primer partido de la oposición y en los que el oficialismo busca mantenerse en el poder después de que el presidente, Patrice Talon, complete su segundo y último mandato.

"De manera general, la jornada se desarrolla con calma y serenidad", declaró a la prensa local el presidente de la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA), Sacca Lafia.

"Me siento orgulloso de cumplir con mi deber cívico porque mi voto cuenta. Me gustaría animar a los otros ciudadanos a que hagan lo mismo que yo y acudan a las urnas. Es muy importante", declaró a EFE el jubilado Didier Gohoungo, desde un colegio electoral en el barrio Fidjrossé de Cotonú, la capital económica del país.

Gohoungo es uno de los casi 7,9 millones de votantes -de una población de unos 15 millones de personas- llamados a ejercer su derecho democrático en más de 17.000 centros de votación en el territorio nacional, mientras que otros 62.600 electores pueden votar en 112 centros repartidos en el extranjero.

Los colegios abrieron sus puertas en Cotonú generalmente de manera puntual a las 07.00 hora local (06.00 GMT), y deben cerrarlas a las 16.00 (15.00 GMT).

Pese a los llamamientos a votar de los líderes políticos, en Cotonú, EFE pudo observar una participación más bien baja, sin las largas filas de otros comicios.

El presidente Talon, de 67 años, votó en el colegio Charles Guillot, en el barrio de Zongo de esa urbe y subrayó el ambiente pacífico que, según él, prevaleció durante el proceso electoral.

"Demasiado buen ambiente también puede frenar el entusiasmo por ir a votar. Voy a confiar en el patriotismo de nuestros compatriotas, voy a confiar en el civismo de todos para que haya una buena participación más allá de la fiesta", declaró a la prensa el mandatario.

El delfín del presidente y candidato del oficialismo, el ministro de Finanzas, Romuald Wadagni, votó en Lokossa, a unos cien kilómetros al noroeste de Cotonú, donde invitó a los ciudadanos "a acudir en masa a votar".

"Así es como construiremos, juntos, un Benín unido, ambicioso y solidario", afirmó el dirigente, de 49 años.

Su único adversario es el exministro de Cultura Paul Hounkpè, que concurre por las Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (FCBE), consideradas como oposición moderada, si bien gran parte de la disidencia considera al político como un traidor y amigo del oficialismo.

Hounkpè votó en su ciudad natal de Bopa (sur), de la que fue alcalde entre 2008 y 2015-, y, además de sumarse a los llamamientos para que la gente vote, lanzó una advertencia contra cualquier manipulación.

"Querer alterar las cosas, querer rellenar fraudulentamente (las urnas) es reprensible. Todo el mundo debe abstenerse de manipular los resultados", advirtió.

El gran ausente es el principal partido de la oposición, Los Demócratas (LD), cuya candidatura fue descalificada por la CENA al no contar con los apoyos parlamentarios necesarios.

Ambos aspirantes han intentado convencer a la población de que pueden tomar las riendas del país -por un mandato de siete años- en medio de la tensión política por el intento de golpe de Estado militar del pasado 7 de diciembre.

Además, el nuevo jefe de Estado deberá hacer frente al recrudecimiento de los ataques yihadistas en el norte del país, una zona expuesta a los grupos terroristas que operan en la región del Sahel central (Burkina Faso, Mali y Níger).

Benín ha sido considerado tradicionalmente un bastión democrático en la región, pero los detractores de Talon y organizaciones de la sociedad civil han denunciado un retroceso democrático tras su llegada al poder en 2016, a pesar de sus logros económicos.

La votación está siendo supervisada por observadores de las misiones internacionales enviadas por la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).

Según la ley beninesa, si ninguno de los dos candidatos obtiene más del 50 % de los votos, se celebraría una segunda vuelta el próximo 10 de mayo. EFE

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