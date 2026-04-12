PSOE propone la próxima semana al Congreso impulsar una definición armonizada de los ultraprocesados en la UE

El PSOE defenderá el próximo miércoles en el Congreso una proposición no de ley con la que plantea desarrollar una definición armonizada a nivel europeo de los productos ultraprocesados y que no dependa de las decisiones unilaterales que adopte cada Estado Miembro.

Los socialistas defenderán esta propuesta en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, en la que se advierte del riesgo para la salud que supone el progresivo aumento del consumo de ultraprocesados a partir de formulaciones industriales.

Según los datos más recientes de 2024 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si bien los alimentos frescos aún tienen un peso importante en la cesta de la compra, en la actualidad se observa "un crecimiento sostenido de productos listos para consumir o de preparación rápida".

La propuesta alerta sobre las limitaciones en cuanto al etiquetado, ya que "no existe una definición legal armonizada en la Unión Europea" del concepto de alimento ultraprocesado. El PSOE quiere que se avance en esa armonización, pero siempre con base en "criterios científicos sólidos, análisis de impacto rigurosos y, sobre todo, en un enfoque armonizado a escala europea".

Por ello, el Grupo Socialista insta a defender en el seno de la un sistema armonizado de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase, voluntario, que facilite a los consumidores elegir alimentos de manera informada y consciente, garantizando que cualquier referencia al grado de procesamiento se base en criterios científicos sólidos y en una definición común en el marco europeo.

DEFENSA DE LA DIETA MEDITERRÁNEA

A renglón seguido, el PSOE insta a impulsar la dieta mediterránea como patrón alimentario saludable de acuerdo con las recomendaciones dietéticas de los organismos sanitarios nacionales e internacionales, integrando esta perspectiva en la Estrategia Nacional de Alimentación y en coordinación con las políticas de salud pública, con especial atención a la educación alimentaria desde la infancia.

Al mismo tiempo, los socialistas piden potenciar la marca 'Alimentos de España' y reforzar la promoción de alimentos frescos, de temporada y de proximidad en los entornos públicos, especialmente en centros educativos, favoreciendo menús equilibrados supervisados por profesionales y alineados con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación en la materia.