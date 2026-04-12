Presidente de la Odesur renuncia al cargo para centrarse en campaña electoral en Paraguay

Asunción, 12 abr (EFE).- El presidente de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), el paraguayo Camilo Pérez, renunció este domingo al cargo que ocupó por casi una década para centrarse en la campaña hacia las elecciones internas del Partido Colorado, del que busca ser candidato en los comicios locales del próximo 4 de octubre en Paraguay.

En un comunicado de su equipo de prensa en Asunción, la capital paraguaya, se informa que Pérez anunció en la XXXVIII Asamblea General de la Odesur, que se celebró este domingo en Panamá, que dejará la presidencia del órgano este 26 de abril, un día después del final de los Juegos Suramericanos de la Juventud que comenzaron también hoy.

"Créanme que lo hago con mucha responsabilidad, pero creo que es lo correcto. El Comité Olímpico Argentino y la Odesur tienen una gran responsabilidad en el mes de septiembre, con los Juegos de mayores, y sería irresponsable de mi parte, por aferrarme al cargo, no poder darle el tiempo necesario a mi querida Odesur", dijo el político durante la Asamblea General, según el comunicado.

Asimismo, destacó en su discurso que deja a la Odesur fortalecida y con un fondo cercano a los 4.444.000 dólares, destinados a "sostener los próximos desafíos y garantizar la continuidad de los proyectos en marcha".

Por su parte, la Odesur destacó en un comunicado difundido en su sitio en Internet el "proceso profundo de fortalecimiento institucional, basado en una visión clara de modernización, transparencia y proyección estratégica" que atravesó bajo la gestión de Pérez.

De igual forma, informó que el paraguayo fue designado "por aclamación" como presidente honorario del ente.

Camilo Pérez, que lidera el Comité Olímpico Paraguayo (COP) desde 2011, oficializó en febrero pasado su intención de ser intendente (alcalde) de la Municipalidad de Asunción.

Para ello se postuló por el movimiento Honor Colorado a los comicios internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, que se celebrarán el 7 de junio y donde espera obtener la nominación de esta formación política a las elecciones locales, que se celebrarán en las 262 intendencias del país y Asunción, que funciona como Distrito Capital. EFE