Pogacar: "Van Aert iba más fresco"

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) no pudo poner en su palmarés el único monumento que le falta. La mala suerte, con tres pinchazos, y la fortaleza del belga Van Aert al esprinto lo impidieron. El doble campeón del mundo lo tendrá que volver a intentar en 2027.

El esloveno tuvo que cambiar de bicicleta tres veces y, por lo tanto, agotó su energía demasiado rápido. "Vi casi de inmediato que Wout van Aert todavía se veía fresco", admitió.

"Tuve un pinchazo en la rueda delantera, y luego se me pinchó la rueda trasera por completo y ya no pude seguir en la bici. No tenía coche de apoyo y fue muy incómodo. Después usé mi bicicleta habitual, pero volví a pinchar".

Tres cambios de bici lastraron al doble campeón del Mundo.

"Tuve que usar algunas balas donde técnicamente no era necesario. Pero aun así lo disfruté. Fue una carrera hermosa y un buen día en el Infierno

Pogacar se tuvo que jugar la Roubaix al esprint con Van Aert, en teóría más rápido que él, lo que se confirmó en el velódromo.

"Lo intenté en el esprint, pero Wout era mucho más fuerte. Sabía que no me quedaba mucha energía en las piernas para terminar por velocidad, y esperaba lo mismo para Wout", explicó.

En esta ocasión Pogacar no pudo despegarse de sus rivales desde lejos. Los contratiempos desgastaron sus fuerzas.

"Tras esos golpes de mala suerte no me quedaban fuerzas para seguir atacando en el final. Lo intenté varias veces, pero enseguida me di cuenta de que me faltaba energía y que Wout van Aert seguía en plena forma- En el esprint Wout fue mucho más fuerte", señaló.

Tras dos segundos puestos consecutivos, Pogacar espera volver a la Roubaix para lograr el único monumento que le falta.

"El año pasado no tuve mala suerte y quedé segundo, pero este año sí y volví a quedar segundo. Quizás la próxima vez me vaya mejor. Quizás un día gane aquí. Quiero intentarlo, subrayó.

"Todos los que quedamos segundos estamos decepcionados, pero podemos estar orgullosos de nuestro desempeño como equipo. Intenté superar a Wout en el esprint y no lo conseguí, pero fue una gran experiencia".