Ningún miembro de la delegación de EE.UU. permanece en Pakistán tras las negociaciones

Washington, 12 abr (EFE).- Ningún miembro de la delegación de Estados Unidos enviada a Pakistán para negociar con Irán el fin de la guerra permanece en ese país, después de que las conversaciones concluyeran sin un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz, informó este domingo un funcionario estadounidense.

Tanto el vicepresidente, JD Vance, como los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno del presidente, Donald Trump—, así como los equipos técnicos, abandonaron Islamabad tras el cierre de las conversaciones.

Las delegaciones estadounidense e iraní partieron este domingo por la mañana después de unas maratonianas negociaciones de casi 24 horas, las primeras reuniones directas al más alto nivel desde la revolución islámica de 1979.

Trump anunció en su red social Truth Social que su país “tomará el control del estrecho de Ormuz de forma inmediata”, acusando a la República Islámica de obstaculizar la reapertura de la vía marítima por la colocación de minas.

Asimismo, responsabilizó a Teherán de no estar “dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”, lo que consideró “el punto más importante” de las negociaciones.

"La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", dijo en su red Truth Social. EFE