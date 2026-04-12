Agencias

Muere un motorista tras sufrir un accidente en la carretera de Sóller

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Un motorista de 46 años ha muerto la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente en la carretera de Sóller, antes de llegar al túnel.

Según la información del SAMU 061, el aviso se ha dado sobre las 03.00 horas cuando una persona ha encontrado al motorista accidentado en el suelo inconsciente.

Se han desplazado al lugar el médico del PAC de Sóller, una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. Una vez allí, el personal sanitario ha informado de que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida.

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