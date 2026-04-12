Mónica García, Bustinduy y Urtasun arroparán el domingo 19 de abril a Maíllo en un acto en Sevilla

La ministra de Sanidad, Mónica García, y los ministros de Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y de Cultura, Ernest Urtasun, arroparán el domingo 19 de abril al candidato de Por Andalucía a la Junta y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en un acto en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo.

Según el cartel informativo, el acto se desarrollará a partir de las 11,00 horas en el auditorio Itálica del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

"El próximo domingo 19 de abril damos un nuevo paso al frente. Lo damos con un objetivo claro: Echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía. Seguimos construyendo una amplia alianza para seguir conquistando derechos", ha indicado Izquierda Unida en un mensaje en la red social X.

Se trata de la segunda edición de 'Un paso al frente' de Movimiento Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid.

La bienvenida al acto correrá a cargo de la que ha sido portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz en esta última legislatura, Inma Nieto, mientras que también intervendrá la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y cabeza de lista de Por Andalucía por Cádiz, Esperanza Gómez.