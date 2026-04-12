Millonarios y Santa Fe empatan en el clásico bogotano y aprietan la pelea por los ocho

Bogotá, 12 abr (EFE).- Millonarios y Santa Fe empataron 1-1 este domingo en El Campín en el clásico bogotano, en una jornada 16 de la liga colombiana marcada por los duelos regionales y la tensión en la pelea por entrar al grupo de los ocho que se clasificarán a la disputa del título.

El partido tuvo una primera parte con pocas ocasiones de gol pero todo cambió en el segundo tiempo, cuando Sebastián Valencia adelantó a Millonarios en el minuto 60 tras un pase desde la banda del capitán David Macalister Silva.

Aunque el equipo local tuvo algunos momentos mejores, no logró marcar el segundo gol y Santa Fe empató con una anotación de Hugo Rodallega.

El resultado deja a Millonarios, dirigido por el argentino Fabián Bustos, séptimo con 22 puntos, aún dentro del grupo de los ocho, mientras que Santa Fe, bajo la conducción del uruguayo Pablo Repetto, es duodécimo con 20 unidades y obligado a recortar distancia en las cuatro fechas que quedan.

La jornada también estuvo marcada por otros clásicos regionales, como el paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, disputado en el estadio Atanasio Girardot y que terminó 2-3, y el cafetero entre Deportivo Pereira y Once Caldas, jugado en Yopal, que acabó sin goles.

En Medellín, Atlético Nacional se quedó con la victoria en el tiempo añadido y se consolidó como líder del torneo, mientras que el empate en el clásico cafetero dejó a Once Caldas en la parte alta de la tabla y a Pereira en el último lugar sin conocer la victoria.

En otros resultados, Deportivo Pasto aseguró su clasificación al vencer 1-0 a Deportes Tolima en el estadio Departamental La Libertad con un tanto de Andrey Estupiñán, mientras que Junior de Barranquilla se instaló tercero con 28 puntos tras golear 0-3 a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín.

La jornada se completará este domingo con los partidos entre Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó, así como Internacional de Bogotá frente a Alianza, que terminarán de ajustar la tabla en la parte media y baja. EFE