Merz felicita a Magyar por su victoria en las elecciones legislativas de Hungría

(Actualiza con la reacción del ministro de Exteriores)

Berlín, 12 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, felicitó este domingo al conservador Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas de Hungría.

"Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida", escribió Merz en X poco después de que el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconociera la derrota.

Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, destacó que los ciudadanos de Hungría han elegido el cambio político.

"Espero que el país ahora vuelva a aprovechar sus grandes oportunidades dentro y con Europa", señaló el ministro en un mensaje en la misma red social.

Además, Wadephul aludió a la alta participación, que demuestra a su juicio "lo importante que es para las personas la democracia que alcanzaron con gran esfuerzo".

Orbán concedió la victoria a su rival tras obtener solo 54 de 199 escaños, con el 72 % de los votos escrutados, frente a los 138 de Tisza, la formación de Magyar.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo ante sus seguidores el mandatario magiar,

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 21.55 hora local (19.55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba siete escaños. EFE