McIlroy dilapida su ventaja y Young lo alcanza en el liderato en Augusta

Washington, 11 abr (EFE).- El norirlandés Rory McIlroy firmó este sábado su peor ronda en el Masters de Augusta (Estados Unidos) y dilapidó su histórica ventaja, siendo alcanzado por el estadounidense Cameron Young.

McIlroy, que defiende el título en Augusta, había amasado la mayor ventaja de la historia del Masters tras 36 hoyos, con 6 golpes. Este sábado, solo necesitó 12 hoyos para perderla.

El norirlandés entregó una tarjeta de 73 golpes (+1), con 4 birdies, 3 bogeys y 1 doble bogey en el hoyo 11, donde la bola terminó en el agua. Tras ese error sumó 1 nuevo bogey en el hoyo 12 y vio desvanecer su liderato.

McIlroy queda ahora con un acumulado de -11, el mismo que tiene el estadounidense Cameron Young, que completó una ronda prácticamente impecable, entregando una tarjeta de 65 golpes, siete bajo el par, con ocho birdies y un bogey.

Por momentos, Young, que iba más avanzado en su recorrido, llegó a situarse líder en solitario.

El mal día de McIlroy no solo provocó que le alcanzase Young, sino que apretó todas las posiciones de cabeza, con ocho golfistas separados solo por cuatro golpes.

"Sabía que hoy no iba a ser fácil. La calidad de los perseguidores era evidente y muchos de los jugadores han rendido a un nivel excelente. Yo no he estado del todo fino hoy; desde el primer hoyo, con ese bogey suave", afirmó McIlroy al finalizar la ronda.

"Me habría gustado estar en una mejor posición de cara a mañana tras empezar con una ventaja de seis golpes, pero sigo teniendo una gran oportunidad. Estoy en el grupo final, que es exactamente donde quieres estar. Ojalá tuviera un poco más de margen", añadió.

El estadounidense Sam Burns está a un solo golpe del liderato, el irlandés Shane Lowry a dos y el australiano Jason Day y el inglés Justin Rose están a tres.

Lowry fue protagonista de la jornada con un espectacular 'hole-in-one' de 190 yardas (unos 174 metros) en el hoyo 6, par 3. Fue el primer 'ace' del Masters desde 2022 y el irlandés se convirtió en el primer jugador con dos de estas jugadas en la historia del torneo.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, completó una excelente jornada -la mejor de su carrera en Augusta-, con una tarjeta de 65 golpes (-7), la misma que Young, y remontó posiciones hasta situarse a cuatro golpes del liderato.

Scheffler, chaqueta verde en 2024, partía a doce golpes de McIlroy al inicio de la jornada. Sin cometer errores, el estadounidense, arrancó con un eagle en el hoyo 2 y firmó cinco birdies más a lo largo del recorrido, tres de ellos de manera consecutiva.

"Estuve muy fino con los hierros. Puse la bola cerca y me generé muchas oportunidades. Creo que las aproveché en los primeros nueve hoyos y, en los segundos nueve, hice muchas cosas bien. Estuve muy cerca de ver entrar muchos putts", dijo Scheffler.

Jon Rahm sumó otra jornada negativa que cerró con 73 golpes (+1), fruto de 3 birdies y 4 bogeys, para un acumulado de +5 que le deja a 16 golpes del liderato.

Tras iniciar el torneo con muy mal pie, con la peor ronda de su carrera con una tarjeta de 78 golpes, Rahm reaccionó a tiempo, superó el corte y se fijó como objetivo acabar entre los diez primeros. El de Barrika ocupa ahora la posición 48.

"Más de lo mismo", dijo Rahm en rueda de prensa tras completar la ronda. "Estoy bastante frustrado en general. No sé si es el swing o si es el proceso. Tendré que pensarlo después de comer algo, porque estoy un poco… no perdido, pero sí frustrado", explicó.

"No siento que lo esté haciendo tan mal como reflejan los golpes, pero hay algunos que, de verdad, han sido muy malos", añadió Rahm, campeón en Augusta en 2023.

Empatado con Rahm con un +5 se sitúa el también español Sergio García, que este sábado completó el campo con 3 birdies, 3 bogeys y un doble bogey (+2).