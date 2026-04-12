Agencias

Marcelino: “Jugamos un partido muy completo”

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Bilbao, 12 abril (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró satisfecho con el buen desempeño de su equipo en San Mamés, donde logró una importante victoria (1-2) fruto de que defendieron "muy bien" y jugaron "un partido muy completo" que les dio "tres puntos muy importantes para nosotros”.

“Ojalá podamos luchar por el tercer puesto. Esta victoria tiene mucho mérito, y también la trayectoria del Villarreal en la presente temporada. Muy mal se nos tendría que dar para no jugar Champions la próxima temporada”, apuntó el técnico en su valoración del encuentro.

El asturiano también elogió que “el equipo ha afrontado el partido con una mentalidad muy positiva, intentando igualar la intensidad del Athletic, que no es fácil”.

“Ese cambio global de mentalidad, de querer poner todo para ganar aquí” es lo que consideró clave para el triunfo. “Si mantenemos esa mentalidad que hemos tenido hoy, muy posiblemente quedemos terceros”, sentenció.

Otros aspectos que destacó Marcelino fue que tuvieron “acierto en momentos puntuales, que pudo ser decisivo”. “Creo que jugamos un primer tiempo buenísimo, y tuvimos ese pequeño golpe de fortuna de meter el segundo gol cuando nos íbamos al descanso”, comentó.

En ese mismo sentido, expuso que “hemos sido capaces de tener ese primer tirón, y hemos encontrado a Gerard (Moreno), que estuvo impresionante". "Hizo una exhibición de cómo jugar al fútbol en situaciones de presión alta. En líneas generales, tuvimos pausa para tomar buenas decisiones y salir de la presión del Athletic”, apostilló.

“En el segundo tiempo, sufrimos bastante. Nos costó salir y tener progresión en el juego. Nos apretaron mucho, nos sacaron muchos córners. Y al final hubo ese tramo de incertidumbre tras su gol”, detalló sobre el desarrollo del encuentro.

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