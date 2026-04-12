Los miembros de Global Sumud Flotilla critican que "los gobiernos han fallado" en Gaza y llaman a actuar ya

Los miembros de Global Sumud Flotilla (GSF) han criticado que "los gobiernos han fallado" en Gaza y han hecho un llamamiento a actuar de forma inmediata.

Lo han dicho este domingo en una rueda de prensa previa a la salida de la flotilla del puerto de Barcelona en dirección a Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria e impulsar la reconstrucción de la zona con el pueblo palestino.

Una delegación catalana de 40 personas zarpará con la flotilla, cuyo trayecto dependerá de las condiciones metereológicas por lo que atracará en otro puerto de Barcelona; en representación de los tripulantes han intervenido miembros del comité directivo de GSF.

La refugiada Susan Abdellah ha explicado su experiencia, que ha calificado de infierno: "Cuando crees que hay paz nunca hay paz. Tienes que dejar tu casa., toda tu vida ¿Qué te llevas contigo?".

Por su parte, Sümeyra Akdeniz Ordu ha criticado que el pueblo de Gaza "ha sido depurado y borrado en el amplio sentido de la palabra, hay que decirlo alto y claro, es un genocidio", mientras que los estados y las instituciones han fallado".

Muhammad Nadir Al-Nuri ha hecho un llamamiento a "los líderes del mundo a hacer más de lo que hacen, deben hacer lo correcto y hacerlo ahora", y ha destacado la falta de acceso a la sanidad y a la educación del pueblo de Gaza.

SIN ANESTESIA

Aziz Rhali se ha referido a la falta de asistencia sanitaria y al desabastecimiento de los hospitales: "Hay stock cero de anestesia: ¿cómo vamos a operar a los niños?".

En la misma línea, Maimon Herawati ha dicho que "los gobiernos han fallado" porque se ha normalizado un genocidio, y por eso se embarcará en la flotilla, porque en su opinión, es tiempo de actuar y de hacerlo ya.

La directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, ha asegurado que es una "obligación moral sumarse a la flotilla" y que la paz no es un lujo, sino un derecho, al tiempo que ha subrayado que la lucha climática supone rechazar la maquinaria de guerra y que el silencio no es neutral.

LÍBANO

Saif Abukeshek ha recordado los 5.000 muertos en un día en el Líbano en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: "Nos tenemos que movilizar todos los días, en todos los rincones del mundo, es un deber moral, porque los gobiernos han fallado".

Thiago Ávila ha calificado de "histórico" el día de hoy porque se han movilizado más barcos que en la misión de agosto de 2025, con 70 barcis de otros tantos países con más de 1.000 personas a bordo, y ha reconocido que los tripulantes asumirán riesgos, "pero el pueblo palestino lleva 80 años en peligro".

ÒSCAR CAMPS

Por su parte, el director de Open Arms, Òscar Camps, ha instado a los europeos a reflexionar sobre los derechos humanos: "Son la mejor idea que hemos tenido la humanidad, también la más incómoda. Nacieron de la vergüenza de la guerra y ahora volvemos a hacerlo, pero ahora ocurre en Gaza".

Camps ha dicho que la Declaración de Derechos Humanos se ha convertido en una pieza de museo: "La visitamos de vez en cuando, nos emocionamos y nos vamos sin leerla entera".

La portavoz de GSF, Maria Serra, ha asegurado que "Barcelona se vuelca de nuevo en Gaza" con la flotilla y para asegurar la ruptura de relaciones con Israel.