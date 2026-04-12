Los líderes europeos felicitan a Péter Magyar por su victoria en las elecciones húngaras

Redacción internacional, 12 abr (EFE).- Los principales líderes europeos felicitaron este domingo al conservador Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas húngaras, con las que desbancó al ultranacionalista Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró que Hungría retome "su camino hacia Europa" y destacó que el país "ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", dijo la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales.

Así mismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a Magyar, con quien se comunicó para confiarle su apoyo: "¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", afirmó Macron.

Alemania también hizo sentir sus felicitaciones con las declaraciones del canciller Friedrich Merz: "Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida", escribió Merz en X poco después de que el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconociera la derrota.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, celebró los resultados como evidencia de que el pueblo húngaro sea un actor activo en la UE y en la OTAN. A su vez resaltó la oportunidad que ofrece los resultados de Hungría: "de volver a ser un actor constructivo en nuestra comunidad común de valores y de seguridad. Felicito a Péter Magyar. Espero que haga todo lo posible por restablecer la confianza común", resaltó.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el triunfo y afirmó que "hoy ganan Europa y los valores europeos". Además, le dio el reconocimiento del pueblo húngaro por hacer posible "unas elecciones históricas" e invitó a Magyar a trabajar juntos "por un futuro mejor para todos los europeos", dijo.

Bélgica no se quedó atrás en celebrar los resultados con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, quien afirmó que Hungría ha optado por dejar de mirar hacia Moscú y "volver a mirar hacia Occidente, hacia la unidad europea, hacia la colaboración, hacia los valores que les llevaron a formar parte de nuestra Unión en primer lugar".

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, felicitó el triunfo de Magyar por un "momento histórico" para el país y para la democracia europea. "Enhorabuena, Peter Magyar, por tu victoria electoral. Este es un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea", escribió el líder británico en su perfil de la red social X.

En la misma línea se refirió la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien resaltó el "claro" triunfo electoral de Magyar: "Felicitaciones por la clara victoria electoral a Péter Magyar, a quien el Gobierno italiano desea buen trabajo", escribió la mandataria ultraderechista y agradeció a su amigo y hasta ahora homólogo Viktor Orbán.

Los jefes de Gobierno de Dinamarca, Suecia y Noruega también felicitaron al conservador Magyar por su victoria. La primera ministra danesa destacó la importancia de la coordinación europea y expresó su expectativa de cooperación futura. Asimismo, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, subrayó que la victoria de Magyar es de gran relevancia para Europa. Y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, calificó el triunfo como "un nuevo capítulo de la historia de Hungría".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó la "rotunda victoria" de Magyar y le tendió la mano para reparar las maltrechas relaciones entre ambos países: "Ucrania siempre ha aspirado a mantener relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos dispuestos para intensificar nuestra cooperación con Hungría", dijo en X.

A su vez los primeros ministros de los tres países bálticos: Evika Silina (Letonia), Inga Ruginiene (Lituania) y Kristen Michal (Estonia), felicitaron a Magyar y destacaron que la elección refleja el respaldo a una Hungría libre dentro de una Europa unida, además expresaron la disposición a colaborar en favor de intereses y valores europeos comunes.

Finalmente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, también le envió congratulaciones a Magyar en las elecciones legislativas con efusivas declaraciones: "Hungría, Polonia, Europa, ¡otra vez juntos!", escribió el mandatario polaco en un breve mensaje en X.