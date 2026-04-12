Las condiciones meteorológicas impiden que la flotilla a Gaza inicie travesía este domingo

Barcelona, 12 abr (EFE).- La Global Sumud Flotilla que debía partir este domingo rumbo a Gaza zarpará del Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona pero no se adentrará en aguas internacionales sino que amarrará en otro puerto barcelonés porque las condiciones meteorológicas impiden iniciar la travesía.

"Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia, pero las condiciones meteorológicas no nos lo permiten", de manera que la flotilla "irá a otro puerto en Barcelona", afirmó el miembro de la Global Sumud Flotilla Thiago Ávila, en una rueda de prensa antes de zarpar.

La previsión es que "en un día o dos máximo" la flotilla pueda partir hacia aguas internacionales, una vez mejoren las condiciones meteorológicas, agregó.

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo israelí sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

A la flotilla se ha sumado la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Òscar Camps, y el barco Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.

"En la flotilla hay personas tercas y persistentes, que no solo llevarán ayuda humanitaria; hoy también se embarcará la poca humanidad que le queda a Europa", ha dicho Camps.

"Zarpamos porque los gobiernos han fallado; para los responsables políticos la defensa de los derechos humanos ha dejado de ser una prioridad", afirmó otro portavoz de la Flotilla, Saif Abukeshek.

Añadió que es un "deber" partir hacia Gaza, pero que esta acción debe ir acompañada de "movilizaciones en cada esquina del mundo".

Por su parte, la directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, dijo que "no se puede separar la protección del planeta de la de la gente que vive en él". EFE

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