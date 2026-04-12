Las Berrocal, rendidas al talento del novio de Alba Díaz: "Marquitos se merece un ole"

Vicky Martín Berrocal, su madre Victoria, su hermana Rocío y su hija Alba Díaz son el claro ejemplo de lo que es un matriarcado de hoy en día en el que Marcos Terrones, el novio de Alba, es uno más. Y como tal, las Berrocal, como piña que son, apoyan todos y cada uno de los proyectos de cada uno de los miembros de la familia y eso incluye a Marquitos, como llaman al músico, que recientemente presentaba su nuevo trabajo musical.

Así que "con el uniforme de concierto" como declaró Vicky a las puertas de La Riviera donde el artista actuó el pasado miércoles, la diseñadora hizo acto de presencia junto a su madre y su hermana, dispuestas a arropar a la pareja de Alba en su gran noche. "Marquitos es un pedazo de profesional, es un tío que ha peleado mucho, que está peleando por su sueño y se merece un ole y que todos estemos aquí hoy. Él está muy feliz porque es un sueño", reconocía.

Vicky no podía disimular el orgullo de suegra por los logros de Marcos, que a pocos minutos del comienzo del concierto tenía la mítica sala madrileña prácticamente llena: "La verdad es que llega a un sitio, a la gente que tiene que es muy sensible le llega, y estoy feliz porque hace a mi hija feliz y después de todo esto te diría que es un día increíble".