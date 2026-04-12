La UE felicita al nuevo presidente de Irak y ve "esencial" que el país preserve su estabilidad institucional

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha trasladado este domingo sus felicitaciones al nuevo presidente de Irak, Nizar Amedi, antes de hacer un llamamiento a la estabilidad del país en un momento crítico por la guerra de Irán y el consiguiente levantamiento en armas de las milicias proiraníes de Irak.

"Unas instituciones estatales sólidas y estables son esenciales para afrontar los graves retos que se avecinan y para preservar los avances logrados en los últimos años", ha manifestado Costa en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"La UE sigue siendo una firme defensora de la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Irak", ha añadido sobre el nombramiento de Amedi.

Amedi, de 58 años, era el candidato propuesto por la Unión Patriótica del Kurdistán, histórico rival político del PDK. Político de experiencia contrastada, ha servido como asesor de presidentes como Fuad Masum o Barham Salih y asume ahora el rol más importante que concede la Constitución iraquí a un ciudadano kurdo.

Amedi dispone ahora de 15 días, según la Constitución de Irak, para encomendar a los bloques parlamentarios el comienzo del proceso para nominar a un nuevo primer ministro en sustitución del actual dirigente en funciones, Mohamed Shia al Sudani.

Aquí comienzan las complicaciones porque el primer ministro es considerado el máximo exponente político de la comunidad chií del país en virtud del acuerdo de reparto de poderes en Irak (los suníes tienen reservado el cargo del presidente del Parlamento).

Como otra muestra de las dificultades que aguardan al país, cabe recordar que Amedi fue elegido a pesar del boicot de la principal fuerza política de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK).

Precisamente el politburó del partido ha denunciado este domingo que el proceso de votación ocurrió "fuera del marco del reglamento interno del Parlamento iraquí y del mecanismo kurdo establecido", sin dar más explicaciones antes de asegurar que "no tratará con el individuo elegido de tal forma como presidente".