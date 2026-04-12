La principal fuerza política del Kurdistán anuncia que no reconocerá al nuevo presidente de Irak

El nuevo presidente de Irak, Nizar Amedi, se enfrenta a su primer gran obstáculo a las pocas horas de asumir el cargo después de que la principal fuerza política de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), haya anunciado que no reconocerá su nombramiento tras denunciar graves fallos de procedimiento durante la votación presidencial del sábado en la Asamblea Nacional del país.

El rechazo del PDK tiene su importancia porque el presidente de Irak es el máximo exponente político de la comunidad kurda del país, tal y como recoge el acuerdo de reparto de poderes entre suníes, chiíes y kurdos, y anticipa nuevos conflictos dentro de una relación históricamente tensa entre el Gobierno federal iraquí y las autoridades del Kurdistán, a su vez una región de esencial importancia estratégica por su producción de petróleo.

En un comunicado publicado a última hora del sábado en sus redes sociales, la oficina política del PDK ha denunciado que, para empezar, "la fecha de la sesión fue fijada de forma que constituye una violación de la ley" antes de criticar la nominación de Amedi.

"El candidato propuesto para el cargo de Presidente de la República fue seleccionado al margen del marco kurdo, a pesar de que este cargo corresponde al pueblo del Kurdistán en su conjunto, no a ningún partido en particular y, con todo, el candidato fue nominado por un partido y respaldado por otros sectores y fuerzas políticas iraquíes", ha criticado el PDK.

Hay que tener en cuenta en este sentido que la candidatura de Amedi fue respaldada por la Unión Patriótica del Kurdistán, histórico rival político del PDK.

Dada la situación, el PDK ha anunciado que, primero, "rechaza el método de elección" y, segundo y más importante, "no reconocerá a ninguna persona elegida de esta manera como representante de la orgullosa mayoría del pueblo del Kurdistán, ni entablará ningún diálogo con ella".