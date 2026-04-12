La OEI apuesta por sistemas educativos "híbridos" virtuales y presenciales para menores

Gina Baldivieso

La Paz, 12 abr (EFE).- La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) apuesta por que en la región haya sistemas educativos "híbridos" para niños y adolescentes, que combinen lo presencial y lo virtual, ante el avance de la digitalización, dijo a EFE el secretario general del organismo, el español Mariano Jabonero.

En su reciente visita a Bolivia, Jabonero mencionó que a partir de la pandemia de la covid-19 se produjo un "proceso de transformación muy fuerte" en la educación, que hizo que lo digital se universalizara.

"En este momento, el impacto educativo en América tiene que ver mucho con la digitalización de la educación y también con la irrupción de la inteligencia artificial. Se está produciendo un cambio educativo, quizás como nunca se ha producido antes", indicó.

Esto se debe "afrontar de una manera que sea lo más satisfactoria posible", por lo que la "apuesta" de la OEI "en ese sentido" es que "los sistemas sean híbridos", afirmó.

"La educación virtual puede ser útil para la población adulta, que es población madura, pero para los niños, niñas y jóvenes es inevitable e indefectible la educación presencial junto con la virtual", manifestó.

Jabonero explicó que mientras la educación presencial "ayuda a madurar, a comunicarse, a regularse", la virtual "ofrece muchísimas oportunidades de aprendizaje".

Aclaró que en este sistema híbrido no basta solo con entregar computadores a los estudiantes, sino que "es un proyecto educativo mucho más complejo" que requiere un currículo con contenidos "ordenados, secuencializados", que atienda aspectos básicos para la educación y que tenga docentes cualificados para poder emplearlo.

Antes de Bolivia, Jabonero estuvo en Paraguay, donde dijo a EFE que la inversión en educación se ha reducido significativamente en América Latina desde la pandemia, algo que ha afectado a la formación de nuevos maestros.

En cuanto a la educación superior, el secretario de la OEI indicó que "ha crecido muchísimo" en la región, donde el año pasado se registraron 33 millones de estudiantes, "la mayor matrícula" a nivel mundial.

No obstante, al organismo le preocupan "fuertemente" dos asuntos: la calidad de la oferta y la "movilidad académica", que es muy reducida, agregó.

Jabonero afirmó que si bien en Latinoamérica hay universidades que están entre las "mejores del mundo", también hay otras "que no podrían acreditar una calidad".

Por otra parte, en la región "solamente un poco más del 1 %" de los universitarios completan sus estudios superiores en universidades de otros países, algo que se debe mejorar "porque es un factor muy importante que genera mejor calidad educativa".

Este año, el Gobierno boliviano prohibió el uso de teléfonos móviles dentro de las aulas e instruyó, entre otras medidas, dar prioridad a la práctica de la lectura en papel y la escritura a mano en todos los niveles educativos.

Jabonero señaló que la limitación o regulación del uso de dispositivos móviles en la escuela "es una cuestión generalizada en toda la región" y el mundo y que un teléfono móvil puede ser una fuente de información "a veces valiosa", pero en otras ocasiones también puede tener un valor "nulo" o incluso nocivo.

También consideró "fundamental" el desarrollo de la "práctica lectora", pues en la región casi el 60 % de los adolescentes de 13 a 15 años "no comprenden lo que leen" y el "elemento que más favorece un buen pronóstico educativo, laboral y personal" es que "sean buenos lectores, que entiendan lo que leen" y "lo sepan expresar".

En esa línea, la OEI, junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Educación de Bolivia tienen en marcha en el país el proyecto 'Bolivia lee', para promover y fortalecer la lectura. EFE

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