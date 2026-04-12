La novedad de Lenglet, la duda de Oblak

Majadahonda (Madrid), 12 abr (EFE).- La novedad de Clement Lenglet, entre las bajas en el centro de la defensa de David Hancko, Marc Pubill y José María Giménez, y la duda de Jan Oblak, que ultima su puesta a punto de una distensión muscular, marcan el once del Atlético de Madrid para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, aparentemente definido en todas las posiciones menos bajo los palos.

Aunque Oblak ya se entrena con el grupo desde la pasada semana, aún no ha reaparecido en la competición, ni siquiera en la convocatoria, porque todavía no estaba cien por ciento listo ni para el choque de ida del pasado miércoles en el Camp Nou ni para el compromiso de este sábado, frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuan.

“Todavía no está para acompañarnos. Está con muchas ganas, este viernes tuvimos una linda charla con él, es un jugador muy importante para nuestro equipo y lo necesitamos, así que esperemos que ya el martes, posiblemente, esté ya para acompañarnos”, explicó el técnico argentino el viernes, en la víspera de medirse al Sevilla, contra el que jugó Juan Musso.

El portero argentino, el titular en la Copa del Rey (el próximo sábado también diputará la final de este torneo contra la Real Sociedad en Sevilla), ha suplido a Oblak en los últimos seis encuentros, entre LaLiga y la Liga de Campeones, una vez que el guardameta esloveno se ha perdido los triunfos por 1-0 contra el Getafe y 0-2 contra el Barcelona y las derrotas por 3-2 frente el Tottenham, por 3-2 con el Real Madrid, por 1-2 contra el conjunto azulgrana en LaLiga EA Sports y por 2-1 ante el Sevilla.

Si Oblak está al cien por ciento, la portería será suya en el encuentro de vuelta contra el equipo catalán de este martes. Si no, Musso seguirá bajo palos por séptimo partido consecutivo.

Queda aún el entrenamiento de este lunes, a las 11:00 horas en el Centro Deportivo de Majadahonda, que será determinante en ese sentido para valorar la evolución del guardameta esloveno.

La novedad, entre tanto, será Lenglet, que jugará en el centro de la defensa, por el perfil izquierdo, junto a Robin le Normand, de nuevo afianzado en el once inicial, entre la sanción por ciclo de tarjetas amarillas de Marc Pubill y los percances físicos tanto de José María Giménez, con una dolencia muscular y baja los últimos dos encuentros, como de David Hancko, que sufrió una torcedura de tobillo en la ida de la que el club no ha informado todavía de su alcance.

La otra baja está en el medio campo, con Pablo Barrios, que se perderá el decimoquinto de los últimos dieciséis duelos, aunque sí parece que llegará a la final de la Copa del Rey del próximo sábado. Ni el internacional español ni los citados Giménez y Hancko se ejercitaron tampoco este domingo con el grupo. Sí lo hizo Johnny Cardoso, ya superada una lesión muscular sufrida hace dos semanas.

En principio, en cualquier caso, pese al regreso del estadounidense, Koke Resurrección y Marcos Llorente apuntan de nuevo al medio centro titular, con lo que Nahuel Molina continuaría en el lateral derecho y Matteo Ruggeri jugaría en el izquierdo, tal y como ocurrió ya en el partido de ida del pasado miércoles, del que el único cambio sería Lenglet por Hancko, a la espera de si juega o no Oblak.

Giuliano Simeone a la derecha, Ademola Lookman a la izquierda y Antoine Griezmann y Julián Alvarez en la delantera también repetirán, salvo sorpresa, en el esquema titular de Simeone, con Alex Baena o Alexander Sorloth como alternativas o recursos en el banquillo.

De los diez jugadores de campo que se prevén titulares ante el Barcelona, solo Lookman jugó minutos en el encuentro de este sábado contra el Sevilla, al entrar al terreno de juego para los últimos 20 minutos. No jugaron ni Molina ni Le Normand ni Lenglet ni Ruggeri ni Giuliano ni Koke -estaba sancionado por ciclo de cinco tarjetas amarillas- ni Marcos Llorente ni Antoine Griezmann ni Julián Alvarez.

Iñaki Dufour