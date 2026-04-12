La Guaira lidera el Torneo Apertura de Venezuela tras la derrota de Universidad Central

Caracas, 12 abr (EFE).- El Deportivo La Guaira lidera el Torneo Apertura venezolano, luego de que Universidad Central de Venezuela (UCV) perdiera ante Carabobo en la decimoprimera fecha, que comenzó el viernes y finaliza este domingo.

La Guaira está invicto con 23 unidades -seis victorias y cinco empates- tras vencer por 2-3 a Táchira con goles de Nelson Hernández, Alexis Rodríguez y José Alí Meza.

Por su parte, UCV bajó al segundo lugar tras caer por 4-2 como visitante ante Carabobo.

El conjunto local se impuso con goles de Yohandry Orozco, Dimas Meza, Eric Ramírez, de penalti, y Loureins Martínez, en un partido que terminó con 10 jugadores de cada lado tras la roja directa a Maicol Ruíz (UCV) y la doble amonestación a Juan Obando (Carabobo).

Tras esta jornada, Táchira es tercero, con 20 puntos, mientras que Metropolitanos ocupa la cuarta posición con 19 luego de empatar 0-0 frente a Zamora.

A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, los ocho mejores avanzarán a los cuadrangulares, divididos en los grupos A y B, donde se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

Los líderes de cada grupo disputarán la final del Apertura, y el campeón se medirá posteriormente al ganador del Torneo Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano. EFE