Keiko Fujimori reclama extender el horario de votación tras retraso en apertura de locales

Lima, 12 abr (EFE).- La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pidió este domingo que se extienda dos horas la jornada electoral por los retrasos de apertura de centros electorales en Lima, donde algunos han abierto hasta más de cuatro horas tarde, debido a que no había llegado el material electoral.

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), que visitó la tumba de su padre al inicio de la jornada electoral, expresó ante medios locales en una breve declaración antes de dirigirse a su local de votación que su mesa tardó varias horas en abrir.

"No solamente mi mesa, sino muchísimas mesas de la capital y eso es terrible, así que esperamos que todo eso pueda corregirse, primero extendiendo el horario de apertura y en segundo lugar que se pueda votar hasta con un plazo de dos horas más", dijo Fujimori.

Poco después, su partido, Fuerza Popular, emitió un comunicado en el que oficializó dicho pedido y calificó de "deficiente" la organización de los comicios.

"Lamentablemente, la deficiente organización del proceso electoral ha derivado en un caos que afecta el derecho fundamental del voto", indicó la formación política derechista.

"Desde muy temprano vemos a compatriotas expuestos al sol, a personas enfermas y a ciudadanos que han tenido que dejar a un familiar delicado o a sus niños solos en casa para acudir a votar, solo para encontrarse con mesas de sufragio sin instalar o con material electoral que no ha llegado", agregó.

Frente a esta situación exigió a las autoridades electorales dos medidas: extender por dos horas el horario de instalación de las mesas de sufragio y ampliar por dos horas el horario de votación y que se disponga que el cierre de la jornada electoral sea a las 19.00 hora local (00.00 hora GMT).

"Es deber del Estado devolverles a los ciudadanos el tiempo perdido como consecuencia de las propias responsabilidades de las autoridades electorales. Es momento de poner orden frente a este caos", concluyó Fuerza Popular.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado al inicio de la jornada electoral en el que atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral y señaló que llegaría en torno a las 8.00 hora local.

Además, tanto medios locales como votantes reportaron que había problemas informáticos en las mesas de votación.

Como consecuencia de lo anterior, Piero Corvetto, jefe de la ONPE, anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizador de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18.00 hora local (23.00 GMT) y ya no hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT). EFE