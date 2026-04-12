Agencias

Keiko Fujimori encabeza los sondeos a boca de urna de la elección presidencial en Perú

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Lima, 12 abr (EFE).- La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori lidera los sondeos "a boca urna" para disputar en una segunda vuelta la Presidencia de Perú, el próximo 7 de junio, según los sondeos "a boca de urna" publicados por encuestadoras al término de la jornada de votación celebrada este domingo.

De acuerdo con la empresa Datum, Fujimori obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12,8 %, el centroderechista Jorge Nieto, con el 11,6 % y el derechista Belmont el 10,5 %.

La empresa Ipsos señaló, por su parte, que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12,1 %; Belmont, el 11,8 %; López Aliaga, el 11 %; y Nieto, el 10,7 %. EFE

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