Juez de Ecuador investigado por presunta asociación ilícita pretendió ingresar en Colombia

Quito, 12 abr (EFE).- Un juez ecuatoriano anticorrupción investigado por presunta asociación ilícita, y quien tiene prohibición de salida del país, pretendió ingresar la madrugada de este domingo en Colombia de forma irregular, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Sse trata de Christian Luvin Quito Carpio, juez "investigado por asociación ilícita en el denominado Caso Fachada", según detalló Reimberg en redes sociales.

"Pretendió esta madrugada ingresar a Colombia de forma irregular sin registrar su salida en Ecuador al tener impedimento (de salida) por orden judicial", explicó el ministro.

Añadió que ahora el juez se encuentra en custodia de las autoridades de migración de Ecuador y la Policía Nacional para la judicialización de su caso.

"Donde se quieran esconder los vamos a encontrar. Cero impunidad", advirtió Reimberg, quien publicó una fotografía de Quito custodiado por un agente de la Policía y otro de migración.

El Caso Fachada, iniciado en enero de 2025 y que investiga delitos de presunta delincuencia organizada, tráfico de influencias y otros delitos, involucraría a jueces anticorrupción y abogados. EFE