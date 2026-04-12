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Jorge Pascual, del Granada, expulsado por llamar "puto bigotes" al asistente

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El delantero del Granada Jorge Pascual fue expulsado este domingo en el partido contra la Cultural y Leonesa de LaLiga Hypermotion por llamar "puto bigotes" al árbitro asistente, con el dedo índice sobre el labio, según recogió el acta del colegiado principal.

Pascual dejó a su equipo ya en el descuento con nueve jugadores, aunque los andaluces se impusieron 1-0 en Los Cármenes, ya que en el minuto 64 había visto la roja Baila Diallo por una entrada, en una acción que nadie entendió en el momento. La roja de Pascual se explicó poco después con lo recogido en el acta.

"En el minuto 90, el jugador Jorge Pascual fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse al árbitro asistente número dos desde el suelo y en señal de disconformidad, en los siguientes términos: 'puto bigotes', al tiempo que se llevaba el dedo índice sobre el labio superior simulando este", escribió Alejandro Ojao.

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